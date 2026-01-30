Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Mașină avariată pe o stradă din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut: ,,Să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție”

acum 23 de minute

Mașină avariată pe o stradă din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut: ,,Să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție”

Un autoturism a fost lovit în această dimineață, 30 ianuarie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut după ce a avariat autoturismul. 

Mai exact, o șoferiță s-a trezit că autoturismul său este avariat, fiindu-i distrusă oglinda din partea stângă. Astfel, victima a publica o imagine, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Alba, următorul mesaj:

,,Care mi-a lovit mașina azi dimineață pe str. Vasile Goldiș ar fi bine să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție”.

Făptașul s-a făcut nevăzut după ce a avariat autoturismul, dând dovadă că regulile de bun simț nu se aplică oricui. 

În comentarii, utilizatorii au venit cu diverse sugestii pentru rezolvarea problemei. Totuși, o parte dintre aceștia consideră că situația a apărut din cauza modului în care autovehiculul a fost parcat.

