FOTO ȘTIREA TA | ,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță”
,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță”
Drumul național DN 75, pe tronsonul Câmpeni – Bistra, se află într-o stare precară, carosabilul fiind afectat de numeroase gropi.
Un cititor Ziarul Unirea a surprins mai multe imagini care prezintă starea drumului de pe DN 75, sensul Câmpeni – Bistra. În pozele captate se pot observa mai multe ,,găuri”, de diferite dimensiuni, în diferite părți ale carosabilului.
,,Poate se gândesc cei de la drumuri să înfunde aceste cratere de pe DN 75. Sau să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță pe ruta Câmpeni – Bistra”, a transmis persoana care a sesizat problema pentru Ziarul Unirea.
Pozele au fost făcute joi, 29 ianuarie, 2026. Astfel, până când autoritățile competente vor interveni, șoferii sunt nevoiți să circule cu atenție sporită pentru a nu își afecta autoturismele.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”
Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege” Un șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l. Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul […]
FOTO ȘTIREA TA | Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi
Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi Un șofer din Alba a fost amendat de cetățeni după ce și-a parcat mașina în fața pubelelor de pe o stradă din oraș, astăzi, 26 ianuarie 2026. Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism […]
VIDEO ȘTIREA TA | Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile
Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile La Alba Iulia continuă războiul cu zăpada, iar vineri, 23 ianuarie 2026, beneficiarii de ajutoare sociale au ieșit la deszăpezit parcurile, mai exact parcul din centrul orașului, din față la Pașapoarte. În același timp, albaiulienii continuă aventurile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și ”Bubico”, printre celebrele schițe scrise de el
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale. ”Domnul Goe”, ”Vizită” și...
Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar putea crește
Pensii militare 2026 | Guvernul ia în calcul două vârste de pensionare: 60 și 65 de ani. Nivelul soldelor ar...
Știrea Zilei
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție la bugetul judeţului Alba și locul I în Topul Naţional al Firmelor, la categoria Industrie-Întreprinderi Mari
Cupru Min Abrud, contribuție în plus cu 40 milioane lei la bugetele României, în 2025. Compania, cea mai mare contribuție...
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas, reușim să dovedim că lucrurile bune se construiesc prin oameni”
Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, printre cei 100 de români incluși în catalogul „Personalitățile anului din România”: ,,Pas cu pas,...
Curier Județean
Într-o comună din Alba o investiție punctuală în canalizare și epurarea apelor va rezolva dintr-un foc probleme din două sate
Într-o comună din Alba o investiție punctuală în canalizare și epurarea apelor va rezolva dintr-un foc probleme din două sate...
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au decis aleșii locali
Ajutor comunitar oferit unei femei din Cugir nevoită să suporte cheltuieli mari de recuperare după o operație dificilă: Ce au...
Politică Administrație
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu se află proiectul
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș Consiliul Local Sebeș a adoptat, în ședința ordinară de...
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat,...
Opinii Comentarii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții
30 ianuarie: Sfinții Trei Ierarhi – Vasile, Grigorie și Ioan, protectorii școlilor teologice. Tradiții și superstiții În fiecare an, pe...