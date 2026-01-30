FOTO ȘTIREA TA | ,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță”

,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță”

Drumul național DN 75, pe tronsonul Câmpeni – Bistra, se află într-o stare precară, carosabilul fiind afectat de numeroase gropi.

Un cititor Ziarul Unirea a surprins mai multe imagini care prezintă starea drumului de pe DN 75, sensul Câmpeni – Bistra. În pozele captate se pot observa mai multe ,,găuri”, de diferite dimensiuni, în diferite părți ale carosabilului.

,,Poate se gândesc cei de la drumuri să înfunde aceste cratere de pe DN 75. Sau să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță pe ruta Câmpeni – Bistra”, a transmis persoana care a sesizat problema pentru Ziarul Unirea.

Pozele au fost făcute joi, 29 ianuarie, 2026. Astfel, până când autoritățile competente vor interveni, șoferii sunt nevoiți să circule cu atenție sporită pentru a nu își afecta autoturismele.

