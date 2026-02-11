FOTO-ȘTIREA TA | Interesul pentru titlurile de stat Tezaur a „reinventat” cozile de oameni cu zâmbetul pe buze la Fiscul din Alba

Aproape 20 de persoane așteptau, miercuri, 11 februarie 2026, în jurul orei 12.00, la coadă la cele două ghișee rezervate problematicii titlurilor de stat Tezaur la sediul din Alba Iulia al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba.

„Interesul pentru titlurile de stat Tezaur a „reinventat” cozile de oameni cu zâmbetul pe buze la Fiscul din Alba”, ne-a transmis un cititor ziarulunirea.ro.

Dar, totuși, de ce apar semnea cozi? Explicațiile sunt multiple.

Mulți investitori care au deținut titluri care tocmai au ajuns la scadență (au primit banii înapoi plus dobânda) aleg să reinvestească suma imediat, adesea în cea mai nouă ediție Tezaur, pentru a beneficia de dobânzi neimpozabile, care recent au atins valori atractive (ex: până la 7,60% în ianuarie-februarie 2025).

Deși există posibilitatea cumpărării/subscrierii online (prin Spațiul Privat Virtual – SPV sau Ghișeul.ro), un număr mare de persoane, în special vârstnici, preferă să se prezinte fizic la Trezorerie sau la poștă pentru a efectua operațiunile, fie din obișnuință, fie pentru a primi confirmări pe hârtie.

La scadență, investitorii trebuie să decidă dacă retrag banii (virament bancar sau numerar) sau dacă subscriu o nouă ediție. Această procedură administrativă, mai ales dacă implică completarea de formulare, necesită timp la ghișeu.

Titlurile de stat sunt considerate printre cele mai sigure instrumente de economisire din România, garantate de stat, ceea ce atrage un volum mare de investitori de retail (populația).

