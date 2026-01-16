FOTO ȘTIREA TA | Haos pe o stradă din Alba Iulia din cauza unui șofer nepăsător: ,,Dacă nu îți pasă de ceilalți oameni, lasă mașina acasă și mergi cu taxiul. Aviz părinților”

Haos pe o stradă din Alba Iulia din cauza unui șofer nepăsător: ,,Dacă nu îți pasă de ceilalți oameni, lasă mașina acasă și mergi cu taxiul. Aviz părinților”

O dovadă de inconștiență și nepăsare față de ceilalți participanți la trafic a fost semnalată, în urmă cu puțin timp, pe o stradă din Alba Iulia, stârnind nemulțumirea mai multor șoferi.

Un conducător auto a oprit pe singura bandă de circulație care asigură accesul spre gară, îngreunând serios traficul. Potrivit unui participant la trafic, din cauza blocajului s-a format o coloană de mașini până la jumătatea străzii Iașilor.

Momentul a fost surprins într-o fotografie și publicat pe o rețea de socializare, autorul dorind să atragă atenția asupra lipsei de respect manifestate de unii șoferi și să facă apel la mai multă responsabilitate în trafic.

Alături de poza publicată, persoana a scris următorul text: ,,De obicei nu fac postări de genul acesta, dar nu am putut trece cu vederea inconștiența pe care am văzut-o astăzi.

Tu îți lași mașina pe singura bandă de circulație care merge spre gară. Înțeleg, ai o urgență, dar atunci lasă mașina pe trotuar sau încearcă, pe cât posibil, să nu blochezi traficul. S-a format o coloană până la jumătatea străzii Iașilor.

Dacă nu îți pasă de ceilalți oameni, lasă mașina acasă și mergi cu taxiul. Oricum, pe strada Iașilor este teroare în orele în care părinții își iau copiii de la școală.

Aviz părinților! Haideți să avem puțin respect unii față de alții”.

Postarea a strâns zeci de reacții și comentarii, iar mai mulți șoferi au început să discute despre problema expusă:

,,Din păcate șoseaua principală este goală. Și de parcări, și de afaceri, și de mașini. Pentru 2 benzi de autobuz inutile, pentru că autobuzele circulă foarte rar. Traficul direcționat pe Iașilor e de-a dreptul barbar. Ca ideea primarului”, a scris un bărbat.

,,Aviz părinților care își duc copiii cu mașina la școală. Lăsați copiii să meargă pe jos, doamnelor, că nu le cad piciorușele! Fiți mai civili, mai uitați-vă la alte țări cum se procedează și nu mai faceți din copiii aceia niște buni de nimic. La școală îi duce mami, de la școală îi ia tati, iar acasă stăm cu ochii în telefon, altfel nu „păpăm”…! Generații de ratați o să fie, pe care voi îi credeți inteligenți doar pentru că știu să dea scroll pe TikTok!”, a scris un utilizator.

