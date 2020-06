FOTO ȘTIREA TA| Gospodărie făcută ,,praf” de inundație. ,,Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar această familie a rămas pe ultimul loc!”

Prăpădul care a rămas în urma inundațiilor din această zi în Aiud și nu numai, s-a făcut văzut în gospodăriile oamenilor care au fost în calea urgiei.

În imagini, se poate observa cum apa s-a infiltrat în totalitate în curtea unor oameni și care a distrus aproape în totalitate casa lor iubită.

,,Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar această familie a rămas pe ultimul loc! Casa vraiște, mașina praf și nici la ora actuală nu a luat nimeni măsuri! Noi toți am ajutat cu tot ce s-a putut, la degajarea nămolului din toată casa am adunat tot ce am putut! Beciul și la ora actuala este plin cu apa! Întreb și eu se poate asa ceva? Pompierii, Primaria fraților, copilașii acelei familii ce fac? Vine noaptea nimeni nimic! Puneți-vă în situația lor. Ce ați face? Va mulțumesc mult!”

Acestea sunt cuvintele pline de indignare ale unui om care a ajutat, cum s-a putut, cu respingerea apei și cu curățenia titanică, mult necesară, de după potop.

Reamintim că Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor( INHGA) a emis astăzi un cod roșu de vreme severă care vizează de asemenea și județul Alba.

Sursa foto: Atila Kiss