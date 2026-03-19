FOTO ȘTIREA TA | Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții”

Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții”
Locuitorii din Alba plătesc unul dintre cele mai mari prețuri din țară pentru apa consumată, după ce anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare.
În timp ce facturile cresc, tot mai mulți cetățeni se lovesc nu doar de prețul mare, ci și de felul cum sunt calculate dările lor.
Un exemplu în acest sens vine de la Cugir, unde o florărie care a consumat 1 mc de apă, are de plătit pe factură peste 6 mc.
,,Bătaie de joc! Care este formula de calcul la apă? 1 mc intrat –>> 5,376 mc evacuare!
Domnule Director! La florărie udăm florile, NU spălăm clienții!”, a scris cugireanca pe Facebook.
Pe factura postată pe rețelele de socializare apare un consum clar de 1 mc de apă, 3,188 mc evacuare canal și 2,188 mc pierderi. Totalul pentru cei peste 6 mc de apă facturați este de 61.05 lei, din care apa consumată efectiv ar costa 9,48 lei.
Reamintim că prețurile pentru serviciul public de alimentare cu apă și tarifele pentru serviciul public de canalizare, furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, începand cu 1 ianuarie 2026, sunt următoarele:
1. Pentru populație
– apă potabilă, pentru intreaga arie de operare: 9,48 lei/mc cu TVA
– canalizare, pentru intreaga arie de operare: 9,67 lei/mc cu TVA
2. Pentru restul utilizatorilor
– apă potabilă, pentru intreaga arie de operare: 8,54 lei/mc fără TVA
– canalizare, pentru intreaga arie de operare: 8,71 lei/mc fără TVA
