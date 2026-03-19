Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Factură ,,nesimțită" la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții"

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Factură ,,nesimțită” la apă, primită de o florărie din Alba: Consumi un metru cub și plătești peste 6. ,,Aici udăm florile, nu spălăm clienții”

Locuitorii din Alba plătesc unul dintre cele mai mari prețuri din țară pentru apa consumată, după ce anul 2026 a venit cu o creștere explozivă a tarifelor la apă și canalizare.

În timp ce facturile cresc, tot mai mulți cetățeni se lovesc nu doar de prețul mare, ci și de felul cum sunt calculate dările lor.

Un exemplu în acest sens vine de la Cugir, unde o florărie care a consumat 1 mc de apă, are de plătit pe factură peste 6 mc.

,,Bătaie de joc! Care este formula de calcul la apă? 1 mc intrat –>> 5,376 mc evacuare!

Domnule Director! La florărie udăm florile, NU spălăm clienții!”, a scris cugireanca pe Facebook.

Pe factura postată pe rețelele de socializare apare un consum clar de 1 mc de apă, 3,188 mc evacuare canal și 2,188 mc pierderi. Totalul pentru cei peste 6 mc de apă facturați este de 61.05 lei, din care apa consumată efectiv ar costa 9,48 lei.

Reamintim că prețurile pentru serviciul public de alimentare cu apă și tarifele pentru serviciul public de canalizare, furnizate de operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, începand cu 1 ianuarie 2026, sunt următoarele:

1. Pentru populație
– apă potabilă, pentru intreaga arie de operare: 9,48 lei/mc cu TVA

– canalizare, pentru intreaga arie de operare: 9,67 lei/mc cu TVA

2. Pentru restul utilizatorilor
– apă potabilă, pentru intreaga arie de operare: 8,54 lei/mc fără TVA

– canalizare, pentru intreaga arie de operare: 8,71 lei/mc fără TVA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

18 martie 2026

De

Prețuri tot mai mari la pompă, în Alba: Motorina premium se apropie de 10 lei, iar benzina s-a scumpit Motorina premium a ajuns la 9,87 lei pe litru la o benzinărie Rompetrol din Alba Iulia, în timp ce benzina premium se vinde cu 9,51 lei, ieri seară, 17 martie 2026. În același timp, carburanții standard […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

UPDATE FOTO ȘTIREA TA | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia aruncată în Bărăbanț pe un câmp: ,,Bătaie de joc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

18 martie 2026

De

Bicicletă din noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia aruncată în Bărăbanț pe un câmp: ,,Bătaie de joc” La câteva zeci de ore de la startul noului sistem de bike-sharing din Alba Iulia una dintre biciclete a fost aruncată și abandonată într-o zonă din Bărăbanț.  Cu toate că de când sistemul a intrat în funcțiune […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA | Scene șocante într-un microbuz școlar din Alba: Un elev ar fi fost lovit cu o mănușă de box: „Trimitem copiii să vină bătuți?”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

17 martie 2026

De

VIDEO ȘTIREA TA | Scene șocante într-un microbuz școlar din Alba: Un elev ar fi fost lovit cu o mănușă de box: „Trimitem copiii să vină bătuți?” Un videoclip care prezintă o situație violentă a fost publicat pe o rețea de socializare, de mai multe persoane din județul Alba. Imaginile surprind o bătaie în toată […]

Citește mai mult