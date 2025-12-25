FOTO ȘTIREA TA | ,,Eu le las aici, dacă le vrei sunt ale tale”. Gest din suflet de Crăciun făcut de o persoană din Alba Iulia
,,Eu le las aici, dacă le vrei sunt ale tale”. Gest din suflet de Crăciun făcut de o persoană din Alba Iulia
O persoană din Alba Iulia a lăsat mai multe mașinuțe sub decorațiunile din oraș, ca dar pentru copiii care le vor descoperi.
Apoi a publicat o poză pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, pentru a transmite că cine dorește, poate să colecteze darul. Astfel, persoana care se află în spatele acestui gest a realizat un moment de bucurie și fericire printre internauți:
Citește și: Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba
,,Eu le las aici, nu mai am nevoie de ele. Dacă le vrei sunt ale tale”, se arată în mesajul care însoțește poze.
Imaginea a strâns zeci de comentarii și peste o sută de reacții, iar utilizatorii au felicitat persoana pentru inițiativa de care a dat dovadă.
