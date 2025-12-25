FOTO ȘTIREA TA | ,,Eu le las aici, dacă le vrei sunt ale tale”. Gest din suflet de Crăciun făcut de o persoană din Alba Iulia

,,Eu le las aici, dacă le vrei sunt ale tale”. Gest din suflet de Crăciun făcut de o persoană din Alba Iulia

O persoană din Alba Iulia a lăsat mai multe mașinuțe sub decorațiunile din oraș, ca dar pentru copiii care le vor descoperi.

Apoi a publicat o poză pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, pentru a transmite că cine dorește, poate să colecteze darul. Astfel, persoana care se află în spatele acestui gest a realizat un moment de bucurie și fericire printre internauți:

,,Eu le las aici, nu mai am nevoie de ele. Dacă le vrei sunt ale tale”, se arată în mesajul care însoțește poze.

Imaginea a strâns zeci de comentarii și peste o sută de reacții, iar utilizatorii au felicitat persoana pentru inițiativa de care a dat dovadă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI