Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba

Din acest an, Crăciunul va fi sărbătorit cu și mai multă bucurie pentru două familii din Alba, data de 25 decembrie 2025 fiind ziua care le-a adus cel mai frumos cadou.

Fetița s-a născut la ora 01:30, având 3.360 kilograme, primind nota 9 din partea medicilor, în timp ce băiețelul s-a născut la ora 00:10, cântărind 3.400 kilograme și primind nota 10.

Se spune că cei născuţi de Crăciun par să fie înconjuraţi de o aură aparte. Potrivit unei vorbe din popor, aceştia pornesc la drum în viaţă sub egida norocului şi a bunăstării.

