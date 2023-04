FOTO ȘTIREA TA| Cursă cu obstacole pe latura de vest a Cetății Alba Carolina. Trei tarabe amplasate pentru Târgul de Crăciun au rămas pe pista de biciclete

VIDEO ȘTIREA TA: ”Mai nou așa se depășesc serpentinele de la Blaj!”. Manevre periculoase făcute de un șofer din Alba

Un șofer din Alba a fost surprins depășind o mașină, într-un loc în care acest gen de manevre nu sunt permise.

Un albaiulian a postat pe o rețea de socializare un filmuleț în care poate fi observat un șofer atât de grăbit, încât a decis să depășească mașina din fața lui pe un drum marcat cu linie continuă, în curbă.

Comentariile cârcotașilor nu au întârziat să apară: ”După mașină, e clar că se grăbea să mai vândă din miei, nu poți să ai pretenții”

Potrivit legislației rutiere se interzice depăşirea vehiculelor:

a) în intersecţii cu circulaţia nedirijată;

b) în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;

c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m;

e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;

f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;