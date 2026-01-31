FOTO-ȘTIREA TA | Cum asigură constructorul accesul riveranilor spre case pe o stradă în lucru din Alba Iulia: „Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată, este pur şi simplu horror!”
ȘTIREA TA | Cum asigură constructorul accesul riveranilor spre case pe o stradă în lucru din Alba Iulia: „Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată, este pur şi simplu horror!”
Un cetățean care domiciliază pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, în prezent în lucru, a semnalat, vineri, 30 ianuarie 2026, dificultățile riveranilor de a parcurge porțiunea arterei care nu a fost încă modernizată, în drum spre și dinspre propriile case.
„Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată… Este pur şi simplu horror! Mersul pe jos este exclus deoarece noroiul depăşeste lăţimea unei palme, iar cu maşina este loterie curată! Nu știi cât de adânci sunt, de la o zi la cealaltă, „craterele” astea pline cu noroi vâscos, iar de ocolit, nici o şansă… Singura „1bandă de circulaţie” este traversată, in cel puţin 5-6 locuri (pe o porțiune de 250 metri), de sanţuri produse urmare a tasării pamântului după săpăturile efectuate pentru canalizare.
Şi nu mă refer la denivelări, ci chiar la şanţuri în care intră jumătate din roata de la maşină. În rest, facem slalom printre gropi mai mari sau mai mici, dar reuşim să trecem…
Domnule primar, Gabriel Pleșa, suntem conştienţi că, deocamdată, vremea nu permite continuarea lucrărilor, dar executantul lucrării – PORR Construct SRL – nu are obligaţia de a asigura accesul spre casă al locuitorilor din zonă?
Cu un minim efort – o „lamă” care să niveleze şi nişte piatră care să umple „craterele” – am fi la limita decenţei. Mâine voi face fotografii şi la lumina zilei, poate văd şi ei şi conştientizează că starea de fapt nu se va îmbunătăţii de la sine. Dimpotrivă! În câteva zile nu se va mai putea trece deloc. Ce vom face atunci? Sunăm la 112?”, spune cetățeanul respectiv.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Mașină avariată pe o stradă din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut: ,,Să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție”
Mașină avariată pe o stradă din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut: ,,Să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție” Un autoturism a fost lovit în această dimineață, 30 ianuarie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut după ce a avariat autoturismul. Citește și: FOTO ȘTIREA […]
FOTO ȘTIREA TA | ,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță”
,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță” Drumul național DN 75, pe tronsonul Câmpeni – Bistra, se află într-o stare precară, carosabilul fiind afectat de numeroase gropi. Un cititor Ziarul Unirea a surprins mai multe imagini care prezintă starea drumului de pe […]
FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”
Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege” Un șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l. Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase
Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a...
Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025. LISTA
Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025 Administrația Prezidențială a publicat lista oficială a cadourilor primite de...
Știrea Zilei
VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul
Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs,...
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
Curier Județean
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani Un...
31 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri Județul Alba este, vineri, 31 ianuarie...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos”
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos” Pe 31 ianuarie sărbătorim ziua...
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...