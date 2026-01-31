FOTO-ȘTIREA TA | Cum asigură constructorul accesul riveranilor spre case pe o stradă în lucru din Alba Iulia: „Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată, este pur şi simplu horror!”

ȘTIREA TA | Cum asigură constructorul accesul riveranilor spre case pe o stradă în lucru din Alba Iulia: „Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată, este pur şi simplu horror!”

Un cetățean care domiciliază pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, în prezent în lucru, a semnalat, vineri, 30 ianuarie 2026, dificultățile riveranilor de a parcurge porțiunea arterei care nu a fost încă modernizată, în drum spre și dinspre propriile case.

„Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată… Este pur şi simplu horror! Mersul pe jos este exclus deoarece noroiul depăşeste lăţimea unei palme, iar cu maşina este loterie curată! Nu știi cât de adânci sunt, de la o zi la cealaltă, „craterele” astea pline cu noroi vâscos, iar de ocolit, nici o şansă… Singura „1bandă de circulaţie” este traversată, in cel puţin 5-6 locuri (pe o porțiune de 250 metri), de sanţuri produse urmare a tasării pamântului după săpăturile efectuate pentru canalizare.

Şi nu mă refer la denivelări, ci chiar la şanţuri în care intră jumătate din roata de la maşină. În rest, facem slalom printre gropi mai mari sau mai mici, dar reuşim să trecem…

Domnule primar, Gabriel Pleșa, suntem conştienţi că, deocamdată, vremea nu permite continuarea lucrărilor, dar executantul lucrării – PORR Construct SRL – nu are obligaţia de a asigura accesul spre casă al locuitorilor din zonă?

Cu un minim efort – o „lamă” care să niveleze şi nişte piatră care să umple „craterele” – am fi la limita decenţei. Mâine voi face fotografii şi la lumina zilei, poate văd şi ei şi conştientizează că starea de fapt nu se va îmbunătăţii de la sine. Dimpotrivă! În câteva zile nu se va mai putea trece deloc. Ce vom face atunci? Sunăm la 112?”, spune cetățeanul respectiv.

„Până nu se zvântă, nu se poate intervenii! Dar PORR va reveni în șantier de luni – m-au anunțat săptămâna aceasta -și vom analiza situația!”, a comunicat, între timp, primarul Gabriel Pleșa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI