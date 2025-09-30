FOTO-ȘTIREA TA | Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost surprins un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot”
Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost fotografiat un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot”
Un șofer cu numere de Alba a fost surprins în timp ce comite o contravenție pe o stradă din Cluj-Napoca.
Mai exact, un pieton a observat momentul în care un autoturism, inscripționat în Alba, se afla pe o trecere de pietoni, semnalizând intenția de a schimba banda de mers. O imagine care surprinde momentul a fost publicată pe o rețea de socializare, alături de textul ,,în caz că nu știați dacă se poate face stânga cu mașina pe trecerea de pietoni”. Postarea a strâns în scurt timp zeci de reacții și mai multe comentarii din partea utilizatorilor.
„Când mori, toți știu, doar tu nu! Așa e și când ești prost, toți știu, doar tu nu! Toți fac greșeli în trafic, dar ăștia de AB zici că sunt peste toți, și pe drum drept, dar în oraș sunt total pe lângă subiect”, a scris un bărbat.
,,Numărul de la mașină spune tot”, a comentat un utilizator.
Citește și: VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți pietoni: „Trimite, te rog, filmarea la poliție”
,,De putut se poate, dar nu e legal, și te faci de râs în trafic și demonstrezi cât ești de dobitoc”, a fost reacția unui internaut.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită parțial. Gropile și noroiul au creat ,,un adevărat dezastru”
VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită doar parțial: ,,Un adevărat dezastru” Lucrările de peticire a drumului de pe o stradă din Alba Iulia au fost realizate doar parțial, pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, după care drumul continuă într-o stare deplorabilă. Mai exact, este vorba de strada Gheorghe Șincai, din Alba […]
FOTO-ȘTIREA TA | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia, demnă de Cartea Recordurilor la timpul de așteptare: „E cea mai selectă și rafinată bătaie de joc!”
Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia, demnă de Cartea Recordurilor la timpul de așteptare: „E cea mai selectă și rafinată bătaie de joc!” Sâmbătă, 27 septembrie 2025, bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia și-a mai depus o dată candidatura la Cartea Recordurilor… Negative! Numeroși șoferi nenorocoși au așteptat 25 de minute […]
FOTO-ȘTIREA TA | Stații de încărcare din Alba Iulia, transformate în parcare pentru BMW-uri: ,,Stau disciplinate. Oraș civilizat”
Stații de încărcare din Alba Iulia, transformate ilegal în parcare pentru BMW-uri: ,,Stau disciplinate. Oraș civilizat” O poză care surprinde două mașini marca BMW care ocupă două stații de încărcare, de pe o stradă din Alba Iulia, au fost publicate pe o rețea de socializare. Un utilizator a postat recent o imagine care surprinde două […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Angajații Romsilva nu vor mai primi bonus de pensionare echivalent cu zece salarii: ,,A fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate”
Angajații Romsilva nu vor mai primi bonus de pensionare echivalent cu zece salarii: Buzoianu: ,,Normalitate” Bonusurile de pensionare pentru angajații...
Economistul Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să-și propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și noi pe drumul corect”
Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului
Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții: ,,Un pas uriaș”
Liceul Teoretic din Teiuș a fost dotat cu laboratoare inteligente! SmartLab și conținut educațional modern, printre investiții Proiectul care privește...
DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în unitățile de educație! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au fost descoperite
DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în creșe, grădinițe și școli! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...