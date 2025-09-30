FOTO-ȘTIREA TA | Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost surprins un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot”

Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost fotografiat un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot”

Un șofer cu numere de Alba a fost surprins în timp ce comite o contravenție pe o stradă din Cluj-Napoca.

Mai exact, un pieton a observat momentul în care un autoturism, inscripționat în Alba, se afla pe o trecere de pietoni, semnalizând intenția de a schimba banda de mers. O imagine care surprinde momentul a fost publicată pe o rețea de socializare, alături de textul ,,în caz că nu știați dacă se poate face stânga cu mașina pe trecerea de pietoni”. Postarea a strâns în scurt timp zeci de reacții și mai multe comentarii din partea utilizatorilor.

„Când mori, toți știu, doar tu nu! Așa e și când ești prost, toți știu, doar tu nu! Toți fac greșeli în trafic, dar ăștia de AB zici că sunt peste toți, și pe drum drept, dar în oraș sunt total pe lângă subiect”, a scris un bărbat.

,,Numărul de la mașină spune tot”, a comentat un utilizator.

,,De putut se poate, dar nu e legal, și te faci de râs în trafic și demonstrezi cât ești de dobitoc”, a fost reacția unui internaut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI