FOTO-ȘTIREA TA | Blocaje și claxoane la început de an școlar: Lucrările de pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, motiv de supărare pentru șoferi
Blocaje și claxoane nesfârșite la început de an școlar: Lucrările de pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, motiv de supărare pentru șoferi
Un cititor al Ziarului Unirea a transmis o sesizare legată de situația traficului de pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia. Acesta a reclamat faptul că, la fel ca și anul trecut, lucrările din zonă coincid cu perioada de început a noului an școlar, generând blocaje și nervozitate în rândul șoferilor.
„Am stat 25 de minute în această dimineață cu mașina până am reușit să ies în drumul principal. Îl întreb pe domnul primar Pleșa dacă organizează intenționat aceste lucrări la început de an școlar sau este doar incompetență? Nu mai spun de claxoanele care sunau încontinuu…”, a transmis cititorul, care a trimis și o fotografie cu coloana de mașini.
Citește și: 27 august 2025 | Încep lucrări preliminare în vederea modernizării străzilor din cartierul Emil Racoviță din Alba Iulia
Potrivit Primăriei Municipiului Alba Iulia, lucrările din cartierul Emil Racoviță au început luna trecută. Într-un comunicat transmis, administrația locală anunța că, începând cu data de 27 august 2025, vor fi demarate lucrări de frezare a asfaltului și spargere a betonului pentru introducerea rețelelor de utilități, în cadrul proiectului de modernizare a străzilor din cartier.
Intervențiile se desfășoară pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Petre Ispirescu și intersecția cu Bulevardul Republicii, iar traficul rutier este îngreunat.
Conducătorilor auto li s-a recomandat utilizarea rutelor alternative, pe străzile Arieșului și Petre Ispirescu.
