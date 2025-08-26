27 august 2025 | Încep lucrări preliminare în vederea modernizării străzilor din cartierul Emil Racoviță din Alba Iulia

Încep lucrări preliminare în vederea modernizării străzilor din cartierul Emil Racoviță din Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia aduce la cunoștința cetățenilor că, începând de miercuri, 27 august, vor fi demarate lucrările de frezare a asfaltului și spargerea betonului în vederea introducerii rețelelor de utilități, în cadrul proiectului de modernizare a străzilor din cartierul Emil Racoviță.

Lucrările se vor desfășura pe strada Emil Racoviță, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Petre Ispirescu și intersecția cu Bulevardul Republicii.

Pe perioada intervențiilor, traficul rutier va fi îngreunat, motiv pentru care recomandăm conducătorilor auto utilizarea rutelor alternative: strada Arieșului și strada Petre Ispirescu.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI