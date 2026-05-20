Sport

FOTO | Mihai Mincă va da lovitura simbolică de start la meciul CSM Unirea Alba Iulia-Sănătatea Cluj: Duel decisiv pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Mihai Mincă va da lovitura simbolică de start la meciul CSM Unirea Alba Iulia-Sănătatea Cluj: Duel decisiv pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2

Lovitura de începere a partidei de sâmbătă, 23 mai 2026 dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, programată de la ora 18:00, pe Stadionul „Cetate”, va fi dată de portarul albaiulian Mihai Mincă.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”

Acesta este un jucător crescut de Unirea Alba Iulia și fost component al unor echipe importante din fotbalul românesc, precum Rapid București, CFR Cluj sau FC Brașov.

Campion al României cu CFR Cluj și câștigător a 7 trofee în fotbalul românesc, Mihai Mincă a evoluat timp de patru sezoane și în prima ligă din Ungaria, la Kisvárda FC.

Mihai Mincă rămâne unul dintre fotbaliștii de referință ai județului Alba.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Turneul final al Danube Water Polo League se va desfășura la Alba Iulia: Când va avea loc

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 42 de minute

în

20 mai 2026

De

Turneul final al Danube Water Polo League se va desfășura la Alba Iulia: Când va avea loc În 24 și 25 mai 2026, Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi gazda unei noi competiții internaționale de polo feminin, turneul final al Danube Water Polo League, care cuprinde 7 partide. La întrecerea continentală vor participa 6 […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), locul întâi la un concurs internațional în Paris

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

20 mai 2026

De

Atleta Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia) a terminat pe locul întâi la un concurs internațional în Germania Blăjeanca Mihaela Blaga, sportivă legitimată la Mica Romă Blaj și CS Universitar Alba Iulia a terminat pe primul loc la un concurs internațional în Paris, în proba de 2000 metri obstacole Citește și: FOTO: Lucian Ștefan (CSU […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Fundașul central Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia) a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală: „Suntem alături de tine!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

19 mai 2026

De

Fundașul central Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia) a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală: „Suntem alături de tine!” Tudor Vomir a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală suferită după accidentarea din partida cu SCM Zalău. „După operație mă simt binișor. Durerile încă sunt prezente, dar pe zi ce trece totul va fi mai bine, […]

Citește mai mult