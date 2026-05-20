FOTO | Mihai Mincă va da lovitura simbolică de start la meciul CSM Unirea Alba Iulia-Sănătatea Cluj: Duel decisiv pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2

Mihai Mincă va da lovitura simbolică de start la meciul CSM Unirea Alba Iulia-Sănătatea Cluj: Duel decisiv pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2
Lovitura de începere a partidei de sâmbătă, 23 mai 2026 dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, programată de la ora 18:00, pe Stadionul „Cetate”, va fi dată de portarul albaiulian Mihai Mincă.
Acesta este un jucător crescut de Unirea Alba Iulia și fost component al unor echipe importante din fotbalul românesc, precum Rapid București, CFR Cluj sau FC Brașov.
Campion al României cu CFR Cluj și câștigător a 7 trofee în fotbalul românesc, Mihai Mincă a evoluat timp de patru sezoane și în prima ligă din Ungaria, la Kisvárda FC.
Mihai Mincă rămâne unul dintre fotbaliștii de referință ai județului Alba.
foto: arhivă
