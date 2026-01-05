FOTO ȘTIREA TA | Angajații STP Alba s-au mobilizat și au curățat stațiile de autobuz din Alba Iulia de zăpadă: ,,Era dezastru, oamenii nu puteau urca sau coborî”

Angajații STP s-au arătat solidari cu pasagerii din Alba Iulia și s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul acestora și au curățat de zăpadă stațiile din municipiu.

Zăpada mare care s-a așternut peste Alba Iulia dă în continuare mari bătăi de cap pietonilor și pasagerilor care circulă cu mijloacele de transport în comun.

Pe marginea drumurilor sunt troiene mari de zăpadă murdară adunate după ce s-a intervenit pe arterele principale din oraș, iar persoanele care se deplasează cu autobuzele trebuie fie să sară peste grămezile de zăpadă sau să se afunde în ele pentru a urca și coborî.

Pe rețelele de socializare au fost postare duminică și imagini cu o vârstnică rămasă blocată între autobuz și mormanul de zăpadă din fața stației.

Luni dimineața, beneficiarii de ajutoare sociale au fost scoși la deszăpezit, dar doar zona din fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. În celelalte stații de autobuz sau în dreptul trecerilor de pietoni situația fiind neschimbată.

Luni după-masa, zona stațiilor de autobuz a devenit practicabilă, după ce angajați ai STP Alba au reușit să înlăture zăpada și să faciliteze accesul oamenilor spre mijloacele de transport în comun.

