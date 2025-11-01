FOTO ȘTIREA TA | Albaiulienii, nervoși după ce programul autobuzelor a fost redus: „De o oră stăm în stație și niciun autobuz nu circulă”
Albaiulienii, nervoși după ce programul autobuzelor a fost redus: „De o oră stăm în stație și niciun autobuz nu circulă”
Începând de astăzi, 1 noiembrie, a intrat în vigoare noul program de transport pentru Alba Iulia. Modificările vizează liniile 103 și 104, unde frecvența curselor a fost redusă semnificativ, decizia fiind motivată de dorința de a reduce cheltuielile.
Astfel, începând de astăzi, oamenii din Alba Iulia care folosesc aceste rute se află într-o situație neplăcută. Pentru a-și face simțită frustrarea, un călător a publicat, pe o rețea de socializare, un scurt filmuleț în care își exprimă nemulțumirea față de aceste schimbări, spunând că: „Frumos! De o oră stăm în stație și niciun autobuz nu circulă. Asta e Alba Iulia… Na, abonamente plătim!”.
Postarea a strâns zeci de reacții și comentarii care dezbat situația în care au fost puși oamenii care folosesc transportul public din Alba Iulia:
,,Să le fie rușine. Bătaie de joc”, a scris o femeie.
,,Rușine STP și Primăriei”, a fost mesajul lăsat de un utilizator.
Citește și: FOTO | Noul program al autobuzelor din Alba Iulia Linia 103 și 104 din 1 Noiembrie 2025. AIDA-TL a aprobat bugetul și programul de transport
Reamintim că, comparativ cu programul anterior, linia 103 avea curse aproape la fiecare 5-15 minute în intervalul 5:25–23:00, în timp ce în noul program (Luni-Vineri) frecvența este mult redusă, cu intervale mai mari între plecări, după cum se poate observa din imaginea oficială. De exemplu, dimineața erau curse la 6:00, 6:55, 8:00, iar acum se păstrează doar orele principale, cu mai puține plecări intermediare.
Linia 104 prezenta anterior un program asemănător, cu curse dese începând de la ora 5:25 până la 23:00, dar în noul program majoritatea curselor au fost eliminate, păstrându-se doar orele esențiale pentru naveta zilnică.
