FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două dube s-au tamponat în sensul giratoriu de la Selgros

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Accident în Alba Iulia: Două dube s-au tamponat în sensul giratoriu de la Selgros

Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc marți după-masa, în jurul orei 16.00, în Alba Iulia, zona Selgros.

În evenimentul rutier au fost implicate două dube. Potrivit martorilor, unul dintre autovehicule ieșea din parcarea Selgros, iar la intrare în sensul giratoriu s-ar fi ciocnit de o altă dubiță.

Din primele informații, în urma accidentului au rezultat doar pagube materiale.

