FOTO-ȘTIREA TA | A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație

A plouat, s-a surpat! O stradă din Alba Iulia se surpă după fiecare ploaie. Locuitorii, disperați de situație
O porțiune din strada Abrudului din Alba Iulia a ajuns să se surpe după fiecare ploaie, iar locuitorii au ajuns la disperare din cauza situației.
Reparată doar în urmă cu două săptămâni, după ploaia de ieri, pe strada Abrudului din Micești a apărut un nou crater.
Locuitorii au pierdut deja numărul surpărilor, iar problema se pare că nu are rezolvare.
Și mai îngrijorător este faptul că pe stradă locuiesc foarte mulți copii, care mai ales când timpul este frumos se află afară la joacă sinu se știe când se poate întâmpla o tragedie.
„Am ajuns la capătul răbdării, nu ne mai simțim in siguranță. Plătim impozite foarte mari, iar conditii nu avem deloc. Dacă nu ne sufocăm în praf, ne înghite noroiul după ploi. Am solicitat in repetate rânduri să ne fie asfaltată și nouă stradă, dar autoritățile rămân indiferente la aceste cereri. Probabil când se va întâmpla o tragedie o să fim băgați si noi in seamă!”, spun oamenii supărați.
Nu este prima dată când strada se supărați, fiind deja cunoscut faptul că la fiecare ploaie mai serioasă toate garajele și locuințele cu demisol de pe Abrudului se inundă. Ce mai lipsea era să se surpe strada.
