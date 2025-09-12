Rămâi conectat

FOTO-ȘTIREA TA | A „leșinat” bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cozi imense de mașini

acum o oră

A „leșinat” bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Cozi imense de mașini

Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia s-a dovedit și în dimineața zilei de vineri, 12 septembrie 2025, un obstacol în calea șoferilor grăbiți să ajungă la treabă.

„A „leșinat” bariera de pe strada Mărășești”, semnala, în jurul orei 8.00 un membru al grupului INFO TRAFIC jud. Alba de pe Facebook.

S-au creat astfel din nou cozi imense de pe mașini atât pe sensul de mers spre comuna Ciugud, cât și pe cel de intrare în Alba Iulia dinspre comuna amintită.

Bariera de pe strada Mărășești este coșmarul celor care au de parcurs la orele de vârf drumul dintre Alba Iulia și comuna Ciugud și viceversa.

Deseori în intervalele orare cu trafic intens se creează cozi de mașini la această barieră, situată lângă centura ocoolitoare a municipiului Alba Iulia.

Deja obișnuitul „test al răbdării” este dublat de acum de dilema legată de problemele tehnice apărute în funcționarea barierei.

foto: Facebook INFO TRAFIC jud. Alba

