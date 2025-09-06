FOTO | Start de an școlar la Colegiul Militar din Alba Iulia: 169 de bobocii au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară

Debut de an școlar la Colegiul Militar din Alba Iulia: 169 de boboci au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a dat astăzi startul unui nou început pentru cei 169 de boboci de clasa a IX-a. Emoțiile au fost la cote maxime încă de dimineață, când elevii au sosit cu bagajele pline nu doar de haine, ci și de visuri și speranțe.

Pentru mulți dintre ei, intrarea pe porțile colegiului a însemnat împlinirea unui vis pe care l-au urmărit cu perseverență. Prima zi a fost marcată de acomodarea cu mediul militar, întâlnirea cu profesorii și colegii mai mari, dar și de momentul simbolic al îmbrăcării pentru prima oară a uniformei de elev.

„Cu emoția firească la începutul unei noi etape din viața lor, cei 169 de boboci ai claselor a IX-a au făcut cunoștință cu mediul militar și cu cei care le vor fi alături în parcursul lor educațional. Tot astăzi au îmbrăcat pentru prima dată uniforma de elev al colegiului militar, statutul pe care și l-au dorit foarte mult și pentru care au muncit cu perseverență., au transmis reprezentanții instituției.

Cu pași emoționați, dar hotărâți, bobocii și-au asumat statutul de elev militar și se pregătesc să descopere ce înseamnă disciplina, camaraderia și responsabilitatea, valori care îi vor însoți pe tot parcursul anilor de liceu și dincolo de ei. Colegiul le-a adresat un mesaj călduros de încurajare: „Succes în tot ceea ce va urma!”.

