Economie

Anunț de mediu – 7 septembrie 2026: Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ – construcție ansamblu de locuințe individuale și funcțiuni complementare în localitatea Colțești, strada Principală FN

Dana Opruta

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acum 2 ore

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Solicitare obținere aviz de mediu pentru PUZ – construcție ansamblu de locuințe individuale și funcțiuni complementare în localitatea Colțești, strada Principală FN.

VIDAM FELLEG SRL, jud. Bistrița-Năsăud, sat Rebrișoara, com. Rebrișoara nr. 246 titular al proiectului de plan „PLAN URBANISTIC ZONAL – Ansamblu de locuințe individuale și funcțiuni complementare” cu amplasamentul: loc. Colțești, str. Principală FN, CF 72979, jud. Alba, anunță publicului interesat că s-a elaborat și s-a depus la DJM Alba prima versiune a planului menționat în vederea solicitării avizului de mediu.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul DJM Alba, str. Lalelor nr. 7B și la sediul titularului VIDAM FELLEG SRL, jud. Bistrița-Năsăud, sat Rebrișoara, com. Rebrișoara, nr. 246, în zilele de luni–joi, între  orele  9.00–14.30 și vineri între orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul DJM ALBA , în termen de 15 zile calendaristice  de la data apariției prezentului anunț.

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