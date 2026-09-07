Economie

Comunicat de presă – 7 septembrie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor din comuna Avram Iancu, prin digitalizare”

Dana Opruta

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Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Comuna Avram Iancu anunță finalizarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor din comuna Avram Iancu, prin digitalizare”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) – Componenta 10: Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), prin contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și Comuna Avram Iancu.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de mobilitate în Comuna Avram Iancu prin dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde, respectiv instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice, în corelare cu procesul de digitalizare și dezvoltare a infrastructurii TIC la nivel local, contribuind astfel la modernizarea serviciilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea unor soluții moderne și sustenabile de mobilitate.

Impactul investiției: Investiția a contribuit la modernizarea infrastructurii locale și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, prin dezvoltarea infrastructurii de transport verde și complementaritatea acesteia cu infrastructura TIC și soluțiile de digitalizare implementate la nivelul comunei. Impactul direct constă în reducerea poluării aerului și a consumului de combustibili convenționali și tranziția Comunei Avram Iancu către servicii publice mai moderne, digitalizate și sustenabile.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.450.790,25 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum RON 1.212.559,46 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 238.230,79 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 22.12.2022 – 30.08.2026

Cod proiect: cod C10-I1.2-653

 

Date de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Avram Iancu, jud. Alba
Telefon: 0259 391 092
E-mail: [email protected]
Persoană de contact: Rîșteiu Ciprian, reprezentant legal

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