FOTO | Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci: „O onoare de a fi alături de legenda sportului românesc”

Sportivul Alecsandru Boloage, elev la LPS Alba Iulia, interacțiune cu Nadia Comăneci

Alecsandru Boloage, elev al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, reprezintă cu succes echipa de Taekwondo în cadrul programului olimpic, având onoarea de a fi alături de legenda sportului românesc Nadia Comăneci.

„Performanță și mândrie pentru Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia! Un exemplu de perseverență, disciplină și pasiune pentru sport — valori pe care le promovăm zi de zi la LPS Alba Iulia! Felicitări, Alecsandru! Suntem mândri de tine!”, se arată într-o postare din mediul online a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.

La Casa Olimpică din București, sportivi din România și Republica Moldova participă la Workshopul Athlete365 Career+, un program susținut de Solidaritatea Olimpică și organizat la inițiativa Comisiei Sportivilor din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), în parteneriat cu Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova.

Oaspeții de seamă din prima zi au fost președintele COSR Mihai Covaliu, secretarul general al COSR George Boroi, Nadia Comăneci, campioană olimpică la gimnastică, și Constantina Diță, campioană olimpică la maraton, președinta Federației Române de Atletism.

Timp de două zile, participanții descoperă cum pot transforma valorile fundamentale ale sportului — perseverența, disciplina și spiritul de echipă — în atuuri valoroase pentru viața de după cariera sportivă. Prin sesiuni interactive dedicate autocunoașterii, identificării punctelor forte, redactării CV-ului și dezvoltării brandului personal, sportivii sunt ghidați în procesul de construire a unui parcurs profesional solid după încheierea activității competiționale.

Printre participanți se numără sportivi români din zece federații naționale – înot, baschet, volei, taekwondo, patinaj, scrimă, judo, tir sportiv și atletism – majoritatea provenind din Centrele Naționale Olimpice pentru Pregătirea Juniorilor (CNOPJ) sau din Bazele Olimpice pentru Juniori (BOPJ). Mulți dintre aceștia au reprezentat România la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) sau au cucerit medalii la Campionatele Mondiale și Europene ale categoriilor lor de vârstă.

„Sportul ne formează caractere și ne învață lecții care depășesc cu mult arena competițională. Prin astfel de programe, îi sprijinim pe sportivi să își transforme experiența acumulată în sport într-un avantaj real pentru viitorul lor personal și profesional. Misiunea noastră nu se încheie odată cu ultima competiție, ci continuă prin susținerea lor în fiecare etapă a vieții,” a declarat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Workshopul face parte din inițiativa globală Athlete365 Career+, dezvoltată de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), care oferă sportivilor instrumente și resurse esențiale pentru dezvoltarea competențelor de viață. Atât participanții la seminar, cât și membrii Team Romania, sunt încurajați să își creeze un cont pe platforma https://www.olympics.com/athlete365, unde pot accesa gratuit materiale educaționale despre carieră, educație financiară, sănătate mintală și leadership.

Cursurile, care au suscitat interesul celor prezenți, au fost sustinute de Anfisa Kasyanova, educatoare acredidată de Comitetul International Olimpic. A fost o atmosferă destinsă și interactivă, tinerii sportivii participând activ la discuții.

Punctul culminant al primei zile a fost întâlnirea cu Mihai Covaliu, George Boroi, Nadia Comăneci, care le-a înmânat tuturor diplomele de participare, și Constantina Diță care le-a vorbit celor prezenți despre experiența ei în sport și cum a devenit campioană olimpică.

Cei 40 de tineri sportivi prezenți în Amfiteatru Casei Olimpice au fost extrem încântați de activitățile la care au luat parte în cadrul sesiunilor de lucru, a transmis COSR.

În cadrul celor două zile de activități, sportivii participă la o sesiune de educație financiară susținută de reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), organizată în baza protocolului de colaborare dintre COSR și ASF. Aceasta este dedicată responsabilității financiare și planificării viitorului după încheierea carierei sportive.

Evenimentul este facilitat de educatori acreditați de CIO în cadrul programului Athlete365 Career+ și marchează efortul constant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român de a sprijini sportivii în dezvoltarea lor personală și profesională, oferindu-le sprijinul necesar pentru a-și continua drumul spre excelență dincolo de podium.

