FOTO | Sportivii județului Alba, salbă de medalii la Campionatul Național de Atletism Masters – ediția 40
În perioada 16 – 17 august 2025, pe stadionul ,,Iolanda Balaș – Sotter” din București a avut loc C.N. de Atletism în aer liber – Masters – ediția 40, eveniment la care au luat parte sportivi din toată țara, la probele masculin și feminin pe categorii de vârstă.
Județul Alba a fost prezent la competiție cu 8 sportivi de la mai multe cluburi și asociații sportive din județ. Aceștia au ocupat toate treptele de pe podiumul concursului, astfel:
Violeta Cârpaci de la CS Unirea Alba Iulia a ocupat locul 1 la categoria 40 de ani, la proba de 1500 m și locul 2 la proba de 5000 m. Tot de la CS Unirea Alba Iulia, Endre Racz – categoria 50 de ani s-a situat pe locul 1 la probele de 299 m, 400 m și tot locul 1 la proba de înălțime.
iar Ovidiu Hulea de la CS Unirea Alba Iulia- categoria +60 ani, locul 1 la proba de 200 m și proba lungime loc 1 ( 4,97 m).
La rândul său, veteranul Ilie Cioca (CS Unirea Alba Iulia) – categoria +80 ani s-a clasat pe primele locuri la probele de 1500 m și 5000 m.
Nici blăjanul Aurelian Zăgrean categ.+45 ani (de la Mica Romă Blaj) nu s-a lăsat mai prejos reușind prima treaptă a podiumului la proba de 3000 m.
Călin Morar de la CS ,,Metalurgistul” Cugir a terminat proba de 800 m pe locul 1, proba de 400 m pe locul 3 și 1500 m tot pe locul 3.
Călin Giurgiu ,,CS Metalurgistul” Cugir s-a situat pe locul 3 la proba de 400 m și pe locul 2 la 1500 m., iar Vasile Hârjoc de la CS ,,Metalurgistul” Cugir – categ.+70a cucerit prima treaptă de pe podium la probele de 1500 m și 5000 m.
Constantin PREDESCU
