FOTO | Spirit civic: Un bărbat care a găsit 400 de dolari i-a predat imediat Poliției, deși situația sa materială este modestă

Spirit civic: Un bărbat care a găsit 400 de dolari i-a predat imediat Poliției, deși situația sa materială este modestă

Un bărbat din județul Hunedoara a ales să facă ceea ce este corect, după ce a găsit o sumă de bani pe domeniul public.

Zilele trecute, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din orașul Călan, a găsit 400 de dolari pe raza comunei Băcia. Deși se confruntă cu o situație materială modestă, acesta nu a ezitat nicio clipă și nu s-a gândit să păstreze banii pentru sine.

Bărbatul s-a prezentat la Postul de Poliție Băcia, unde a predat suma de bani găsită, pentru ca aceasta să poată fi restituită persoanei care a pierdut-o.

Polițiștii l-au felicitat pentru corectitudinea și spiritul civic de care a dat dovadă, gestul său fiind un exemplu de responsabilitate și respect față de comunitate.

În prezent, polițiștii au demarat verificări pentru identificarea persoanei care a pierdut suma de bani, astfel încât aceasta să îi poată fi înapoiată.

Polițiștii reamintesc că, atunci când sunt găsite bunuri sau sume de bani pe domeniul public, acestea pot fi predate la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a fi restituite proprietarilor de drept. Astfel de gesturi contribuie la consolidarea încrederii în comunitate și demonstrează că spiritul civic și corectitudinea pot face diferența.

sursa: IPJ Hunedoara

