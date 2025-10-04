FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL

Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

În cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) există din anul universitar 2025-2026 o specializare în premieră în România.

Este vorba de Logistică Operațională DUAL.

„Avem primii 30 de studenți la specializarea Logistică Operațională dual, prima de acest gen din România! Aceștia sunt pionierii unei noi generații de profesioniști care vor modela viitorul logisticii și al lanțurilor de aprovizionare.

Prin această specializare unică, teoria se îmbină cu învățarea prin muncă și practica profesională direct în companii, iar rezultatul este clar: primii specialiști în logistică formați printr-un program dual în România.

Felicitări studenților noștri curajoși, care au ales să fie parte dintr-o poveste de succes și să deschidă drumuri noi pentru cei ce vor urma.

Mulțumim celor șapte parteneri (Kaufland, Kronospan, Lactalis, IPEC, ELIT, KangooPack, Oprean), care au crezut în această inițiativă și susțin formarea viitorilor specialiști: fără ei acest pas important nu ar fi fost posibil!

Împreună demonstrăm că educația și mediul de business pot construi viitorul”, au transmis reprezentanții Facultății de Științe Economice de la UAB.

De asemenea, din anul universitar 2025-2026, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia există și un alt program de studii nou, Electronică Aplicată DUAL, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI