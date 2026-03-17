FOTO | Sonia Munthiu, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, rezultat extraordinar la Olimpiada Națională de Română: Locul 1 pe județ și calificare la faza națională

Sonia Munthiu, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, rezultat extraordinar la Olimpiada Națională de Română: Locul 1 pe județ și calificare la faza națională

Sonia Maria Munthiu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, a obținut un rezultat extraordinar la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română.

Mai exact, tânăra a obținut 96 de puncte, clasându-se pe primul loc în județ și asigurându-și calificarea la faza națională a olimpiadei. Ea a fost coordonată de doamna profesoară Monica Grosu.

Reamintim că Sonia Maria Munthiu a fost șefă de promoție la Colegiul Național „Lucian Blaga”, la clasele V-VIII. Printre performanțele sale se numără și participarea la concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, unde a obținut cel mai mare punctaj din județ.

Într-o discuție telefonică, tânăra a mulțumit conducerii Colegiului Național „Lucian Blaga” pentru susținerea oferită.

