FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu

Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Mai multe persoane din comuna Poșaga s-au mobilizat și au reușit să renoveze o cămăruță pentru bunica Victoria, vârstnica din satul Orăști a cărei locuințe a fost mistuită de flăcări într-un incendiu izbucnit în urmă cu trei săptămâni.
Aurelia Popa, primarul comunei Poșaga, a anunțat că odată cu venirea primăverii, când vremea va permite, va demara o nouă acțiune pentru a ridica din nou casa care a ars, iar bătrânica să se poată întoarce acasă liniștită.
,,În această perioadă grea, am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Sfinte, care lucrează prin oameni, să fim aproape de bunica Corodea Victoria, greu încercată, rămasă fără casă în urma unui incendiu, chiar în prag de iarnă.
Deși focul i-a mistuit locuința, a fost salvată o bucătărioară, care, cu sprijinul oamenilor de bine, a fost renovată și făcută locuibilă, astfel încât tanti Victoria să poată trece iarna în siguranță. Pentru ea, „acasă” înseamnă mai mult decât un acoperiș — înseamnă liniște, amintiri și suflet.
Când am vizitat-o, am găsit-o cu lacrimi în ochi, mărturisindu-ne cu durere că nu înțelege ce păcate pot fi asupra ei de a fi fost pedepsită în acest fel. Chiar dacă este îngrijită ca un copil, nimic nu se compară cu sentimentul de a fi la tine acasă.
S-a făcut ce s-a putut pe moment, din inimă și cu multă dăruire, datorită oamenilor minunați: Hagau Dorina, Elena Popa, Șahin Lenuța, Vasile Rafaila, nepotul Cucea Sorin, precum și a multor altora care au contribuit cu ce au putut. Le mulțumesc tuturor pentru solidaritate, bunătate și implicare.
I-am promis bunicii Corodea Victoria că aceasta nu este o poveste încheiată. La primăvară vom începe o nouă acțiune pentru a ridica din nou ceea ce i-a fost ars, iar noi o vom sprijini în continuare cu tot ce ne stă în putință.
Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că demonstrați, încă o dată, că împreună putem aduce alinare și speranță”, a transmis Aurelia Popa, primarul de la Poșaga, într-o postare pe rețelele de socializare.
