INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj

Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, la o locuință din comuna Poșaga. Au intrervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj.

Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Orăști, comuna Poșaga.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100mp.

Pompierii au intervenit pentru stingerea în totalitate a incendiului.

La misune au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Câmpeni și o autospecială de stingere cu apă și spumă de la ISU Cluj.

FOTO: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI