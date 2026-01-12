INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, la o locuință din comuna Poșaga. Au intrervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj.
Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Orăști, comuna Poșaga.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100mp.
Pompierii au intervenit pentru stingerea în totalitate a incendiului.
La misune au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Câmpeni și o autospecială de stingere cu apă și spumă de la ISU Cluj.
FOTO: arhivă
