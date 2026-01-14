APEL UMANITAR pentru o femeie din comuna Poșaga care și-a pierdut casa în care a trăit o viață, în urma unui incendiu violent: „Orice sprijin contează enorm”
APEL UMANITAR pentru o femeie din comuna Poșaga care și-a pierdut casa în urma unui incendiu violent
Primarul comunei Poșaga, Aurelia Popa, a lsanat, miercuri, 14 ianuarie 2025, un apel public pentru ajutoarea unei femei din satul Orăști care și-a pierdut casa în urma unui incendiu.
Citește și: INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
„Dragi oameni cu suflet mare,
În noaptea de duminică spre luni, viața doamnei Victoria Corodea din satul Orăști, comuna Poșaga, a fost schimbată pentru totdeauna. Un incendiu violent i-a mistuit casa – locul în care a trăit o viață întreagă, în care a muncit, a sperat și a strâns amintiri.
În ciuda eforturilor vecinilor, ale angajaților Primăriei Poșaga și ale pompierilor, locuința nu a mai putut fi salvată. Au rămas doar anexele… iar în doar câteva ore, tot ce a fost „acasă” s-a transformat în cenușă.
Astăzi, doamna Victoria este găzduită de oameni cu inimă mare, însă nimic nu poate înlocui sentimentul de a fi în propria casă. Ne dorim să o ajutăm să se întoarcă din nou acolo, măcar într-un spațiu modest, sigur și cald.
Fac un apel din suflet către toți cei care pot și doresc să ajute. Orice sprijin contează enorm: o donație, materiale de construcție sau orice altă formă de ajutor.
IBAN pentru donații:
RO37 BTRL RONC RT06 6034 8801
(Banca Transilvania)
Persoană de contact:
Dorina Hagău – 0770 220 856
Vă mulțumesc tuturor pentru solidaritate, empatie și pentru că, împreună, putem reda speranța unui om greu încercat”, a transmis primarul comunei Poșaga, Aurelia Popa.
