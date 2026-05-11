FOTO: Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul, în Liga 5! Victorie spectaculoasă, 7-1 cu Voința Beldiu, prima clasată în Seria 2, în etapa 15

Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul, în Liga 5! Victorie spectaculoasă, 7-1 cu Voința Beldiu, prima clasată în Seria 2, în etapa 15

În Seria 2 din Liga 5, Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul Voința Beldiu, care a suferit o înfrângere la un scor umilitor, 1-7 (1-2) în deplasare cu ocupanta treptei a treia a podiumului.

A fost sărbătoare în localitatea componentă a municipiului Aiud după cel mai clar succes al stagiunii curente, conturat după pauză. Scorul a fost deschis de Alex Aloman (o acțiune individuală), vizitatorii au egalat cu un șut de la distanță, dar scorul reprize a fost stabilit de Alex Olar (penalty). La reluare ammfitrionii s-au dezlănțuit, „șoimii” au zburat spre buturile adverse într-un festival ofensiv de neoprit, mai punctând Sebastian Borșa, Andrei Șipoș – dublă, Alex Olar (iarăși din lovitură de pedeapsă) și Emanuel Ban (cu călcâiul!). Formația condusă de Andrei Jiga și-a permis chiar luxul să irosească în prelungiri o a treia execuție din punctul cu var, ratată de Cătălin Milea, renumitul interpret de muzică ușoară!

*Olimpia Petrisat, 104 goluri încasate!

În Seria 1, liderul Târnavele Tiur rămâne la 4 „lungimi” de CS Ocna Mureș 2, ocupanta locului secund, după a șasea victorie din primăvară! În schimb Olimpia Petrisat, „lanterna roșie”, a depășit 100 de goluri încasate în acel 1-14 de la Ocna Mureș și adună eșecuri pe linie, 14 înfrângeri și un golaveraj dezastruos (15-104). Voința Beldiu, prima clasată din Seria 2, are, în ciuda celui mai drastic insucces stagional, 6 puncte în față, putându-se considera deja promovată în eșalonul superior, când mai sunt 3 runde.

Seria 1, etapa 15:

CS Ocna Mureș 2 – Olimpia Petrisat 14-1, Viitorul Biia – Târnavele Tiur 0-3, Gaz Metan Valea Lungă – Viitorul 2 Vama Seacă 6-1, Spicul Bucerdea – ACS Sânmiclăuș 3-5, ACS Crăciunel – Progresul Fărău 0-1.

Clasament: 1. Târnavele Tiur 40 (63-16), 2. CS 2 Ocna Mureș 36 (84-20), 3. Gaz Metan Valea Lungă 36 (50-22), 4. ACS Crăciunel 28 (38-20).

Etapa viitoare, duminică, 17 mai, ora 18.00: Viitorul Vama Seacă 2 – Spicul Bucerdea (în tur, 4-2), Târnavele Tiur – ACS Crăciunel (1-0), Progresul Fărău – Gaz Metan Valea Lungă (2-7), Olimpia Petrisat – Viitorul Biia (0-8), ACS Sânmiclăuș – CS 2 Ocna Mureș (0-3).

Seria 2:

Viitorul Răhău – Performanța 2 Ighiu 5-1, Șoimii Ciumbrud – Voința Beldiu 7-1, AFC Micești 2 – Mureșul Șibot 4-2, Dacia Mihalț – Mureșul Gâmbaș 4-1, Olimpic Berghin – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 2-5 (în nocturnă, la Micești).

Clasament: 1. Voința Beldiu 39 (60-18), 2. Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 33 (58-24), 3. Șoimii Ciumbrud 26 (51-38), 4. AFC 2 Micești 22 (38-25).

Etapa viitoare: *sâmbătă, 16 mai, ora 18.00: Voința Beldiu – AFC 2 Micești (în tur, 2-0); *duminică, 17 mai, ora 18.00: Mureșul Șibot – Viitorul Răhău (0-2), Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei – Șoimii Ciumbrud (1-4), Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin (1-2), Performanța Ighiu 2 – Dacia Mihalț (0-3).

