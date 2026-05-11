Sport

FOTO: Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul, în Liga 5! Victorie spectaculoasă, 7-1 cu Voința Beldiu, prima clasată în Seria 2, în etapa 15

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul, în Liga 5! Victorie spectaculoasă, 7-1 cu Voința Beldiu, prima clasată în Seria 2, în etapa 15

În Seria 2 din Liga 5, Șoimii Ciumbrud a făcut instrucție cu liderul Voința Beldiu, care a suferit o înfrângere la un scor umilitor, 1-7 (1-2) în deplasare cu ocupanta treptei a treia a podiumului.

Citește și: Adu Academy Șona, Limbenii Limba, Târnavele Tiur, Fortuna Lunca Mureșului și Șoimii Ciumbrud, în optimile Cupei României, faza județeană

A fost sărbătoare în localitatea componentă a municipiului Aiud după cel mai clar succes al stagiunii curente, conturat după pauză. Scorul a fost deschis de Alex Aloman (o acțiune individuală), vizitatorii au egalat cu un șut de la distanță, dar scorul reprize a fost stabilit de Alex Olar (penalty). La reluare ammfitrionii s-au dezlănțuit, „șoimii” au zburat spre buturile adverse într-un festival ofensiv de neoprit, mai punctând Sebastian Borșa, Andrei Șipoș – dublă, Alex Olar (iarăși din lovitură de pedeapsă) și Emanuel Ban (cu călcâiul!). Formația condusă de Andrei Jiga și-a permis chiar luxul să irosească în prelungiri o a treia execuție din punctul cu var, ratată de Cătălin Milea, renumitul interpret de muzică ușoară!

*Olimpia Petrisat, 104 goluri încasate!

În Seria 1, liderul Târnavele Tiur rămâne la 4 „lungimi” de CS Ocna Mureș 2, ocupanta locului secund, după a șasea victorie din primăvară! În schimb Olimpia Petrisat, „lanterna roșie”, a depășit 100 de goluri încasate în acel 1-14 de la Ocna Mureș și adună eșecuri pe linie, 14 înfrângeri și un golaveraj dezastruos (15-104). Voința Beldiu, prima clasată din Seria 2, are, în ciuda celui mai drastic insucces stagional, 6 puncte în față, putându-se considera deja promovată în eșalonul superior, când mai sunt 3 runde.

Seria 1, etapa 15:

CS Ocna Mureș 2 – Olimpia Petrisat 14-1, Viitorul Biia – Târnavele Tiur 0-3, Gaz Metan Valea Lungă – Viitorul 2 Vama Seacă 6-1, Spicul Bucerdea – ACS Sânmiclăuș 3-5, ACS Crăciunel – Progresul Fărău 0-1.

Clasament: 1. Târnavele Tiur 40 (63-16), 2. CS 2 Ocna Mureș 36 (84-20), 3. Gaz Metan Valea Lungă 36 (50-22), 4. ACS Crăciunel 28 (38-20).

Etapa viitoare, duminică, 17 mai, ora 18.00: Viitorul Vama Seacă 2 – Spicul Bucerdea (în tur, 4-2), Târnavele Tiur – ACS Crăciunel (1-0), Progresul Fărău – Gaz Metan Valea Lungă (2-7), Olimpia Petrisat – Viitorul Biia (0-8), ACS Sânmiclăuș – CS 2 Ocna Mureș (0-3).

Seria 2:

Viitorul Răhău – Performanța 2 Ighiu 5-1, Șoimii Ciumbrud – Voința Beldiu 7-1, AFC Micești 2 – Mureșul Șibot 4-2, Dacia Mihalț – Mureșul Gâmbaș 4-1, Olimpic Berghin – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 2-5 (în nocturnă, la Micești).

Clasament: 1. Voința Beldiu 39 (60-18), 2. Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 33 (58-24), 3. Șoimii Ciumbrud 26 (51-38), 4. AFC 2 Micești 22 (38-25).

Etapa viitoare: *sâmbătă, 16 mai, ora 18.00: Voința Beldiu – AFC 2 Micești (în tur, 2-0); *duminică, 17 mai, ora 18.00: Mureșul Șibot – Viitorul Răhău (0-2), Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei – Șoimii Ciumbrud (1-4), Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin (1-2), Performanța Ighiu 2 – Dacia Mihalț (0-3).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life in Dance Alba Iulia, rezultate de excepție la Cupa Maramureșului și în Bulgaria

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

în

11 mai 2026

De

Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life in Dance Alba Iulia, rezultate de excepție la Cupa Maramureșului și în Bulgaria Dansatorii de la Clubul Sportiv Municipal Unirea, Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia și Life is Dance au avut un weekend plin, dar productiv, participând la două competiții importante. Citește și: […]

Citește mai mult

Sport

Liga 4, etapa 19: Academia Șona, promovare în eșalonul superior! Revenire după un an în SuperLiga Alba!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 32 de minute

în

11 mai 2026

De

Liga 4, etapa 19: Academia Șona, promovare în eșalonul superior! Revenire după un an în SuperLiga Alba pentru formația condusă de Adu Sabău Academia Șona a reușit, după 6-1 cu Kinder Teiuș în fața fanilor, să promoveze în SuperLiga Alba! Șonenii, condus de „Adu” Sabău au maximum de puncte în cele 8 dispute din primăvara […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | România, cu Mihnea Costachi și Răzvan-Andrei Burja- Udrea (CSM Unirea Alba Iulia) în lot, locul 5 la Campionatul European de Șah-Dezlegări 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

România, cu Mihnea Costachi și Răzvan-Andrei Burja- Udrea (CSM Unirea Alba Iulia) în lot, locul 5 la Campionatul European de Șah-Dezlegări 2026 În perioada 8-10 mai 2026, Campionatul European de Șah-Dezlegări s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Echipa României, din care au […]

Citește mai mult