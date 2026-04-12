FOTO | Șofer vitezoman prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania: ,,De Paște, graba nu aduce nimic bun”
Potrivit IPJ Cluj, sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda–Borș, au depistat o mașină care circula pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, din direcția Gilău către Turda, cu viteza de 248 km/h.
În urma verificărilor făcute, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 36 de ani, din București.
Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depășea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 118 km/h.
Șoferul a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.
,,248 km/h pe autostradă… De Paște, graba nu aduce nimic bun — nici măcar masa mai repede. Conduceți responsabil, ca să ajungeți cu bine acolo unde chiar contează: lângă cei dragi. Din fericire, datorită intervenției colegilor, o posibilă tragedie a fost prevenită”, se arată într-un mesaj publicat de Poliția Română.
