FOTO | Șofer vitezoman prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania: ,,De Paște, graba nu aduce nimic bun”

Bogdan Ilea

Potrivit IPJ Cluj, sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda–Borș, au depistat o mașină care circula pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, din direcția Gilău către Turda, cu viteza de 248 km/h.

În urma verificărilor făcute, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 36 de ani, din București.

Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depășea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 118 km/h.

Șoferul a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

,,248 km/h pe autostradă… De Paște, graba nu aduce nimic bun — nici măcar masa mai repede. Conduceți responsabil, ca să ajungeți cu bine acolo unde chiar contează: lângă cei dragi. Din fericire, datorită intervenției colegilor, o posibilă tragedie a fost prevenită”, se arată într-un mesaj publicat de Poliția Română.

12 aprilie: Ziua Mondială a Aviaţiei şi Ziua Cosmonauticii. Povestea primului om care a ajuns în spațiu

12 aprilie: Ziua Mondială a Aviaţiei şi Ziua Cosmonauticii. Povestea primului om care a ajuns în spațiu La data de 12 aprilie 1961, Iurie Gagarin a devenit primul om, din întreaga lume, care a ajuns in spațiu, atunci când vehiculul sau spațial, Vostok, a efectuat o rotație completă în jurul Terrei, care a durat o […]

Ce se mănâncă în prima zi de Paște: Care este primul aliment pe care trebuie să îl consumi pentru a avea noroc și prosperitate tot anul

Ce se mănâncă în prima zi de Paște: Care este primul aliment pe care trebuie să îl consumi pentru a avea noroc și prosperitate tot anul Sărbătorile Pascale sunt se numără printre cele mai importante din an, momentul în care creștinii de pretutindeni sărbătoresc Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Este o perioadă încărcată de tradiții și […]

Tradiții și obiceiuri în prima zi de Paște. Ritualuri pentru sănătate și belșug în Duminica Învierii Domnului

Tradiții și obiceiuri în prima zi de Paște. Ritualuri pentru sănătate și belșug în Duminica Învierii Domnului Astăzi, este prima zi de Paște. Prăznuim Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinilor ortodocși, o sărbătoare a luminii și a bucuriei. Duminica Învierii înseamnă pentru fiecare dintre noi un moment de reîntoarcere la tradiții, la origini […]

