FOTO | Șofer din Alba, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții. Este cercetat de polițiști

Șofer din Alba, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat de 65 de ani, din Galda de Jos, a fost prins de către polițiști conducând băut pe o stradă din Alba Iulia, în jurul orei 07:20, pe data de 2 octombrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 octombrie 2025, în jurul orei 07.22, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Crișan din municipiu, un autoturism care era condus de un bărbat de 65 de ani, din comuna Galda de Jos.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,51 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

