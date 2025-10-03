A furat o mașină dintr-o benzinărie din Sebeș în miez de noapte și s-a plimbat cu ea prin oraș. Bărbat de 56 de ani, cu dreptul de a conduce anulat, cercetat de polițiști

Un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, este cercetat de polițiști după ce a sustras o mașină dintr-o benzinărie din municipiu și s-a plimbat cu ea prin oraș. Acesta avea și dreptul de a conduce anulat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 2/3 octombrie 2025, în jurul orei 03.40, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de către un bărbat de 51 de ani, din comuna Săsciori, cu privire la faptul că autoturismul său a fost furat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, ar fi profitat de faptul că autoturismul în cauză se afla parcat într-o stație de carburant de pe raza municipiului Sebeș, neasigurat și l-ar fi sustras, circulând cu acesta pe raza municipiului.

Autoturismul a fost identificat de polițiști în parcarea unui magazin din Sebeș, iar în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatului de 56 de ani i-a fost anulat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate.

