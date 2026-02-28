FOTO | Șofer depistat conducând cu viteza de 207 km/h pe o autostradă din România: S-a ales cu o amendă și a rămas fără permis pentru 120 de zile
Un bărbat de 40 de ani, din județul Neamț, a fost prins de polițiști circulând cu 207 km/h pe Autostrada A7, pe un sector unde limita legală este de 130 km/h.
Potrivit Poliției Române, șoferul a depășit viteza maximă admisă cu 77 km/h, punând în pericol siguranța traficului. Acesta a fost sancționat cu amendă și a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile.
,,Așa nu! Noaptea trecută, un bărbat, de 40 de ani, din județul Neamț a fost depistat pe Autostrada A7, la km 131, circulând cu 207 km/h.
Viteza a fost înregistrată pe un sector de drum unde limita legală este de 130 km/h.
77 km/h peste limită înseamnă un risc uriaș – pentru el și pentru ceilalți participanți la trafic.
A primit amendă, dar a rămas și fără permis pentru 120 de zile.
Viteza excesivă nu înseamnă câștig de timp, ci pericol.
Conduceți responsabil!”, se arată într-o postare publicată de Poliția Română.
