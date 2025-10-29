FOTO | Sindicaliștii din Alba protestează în fața Guvernului. Mii de participanți cer Guvernului Bolojan să oprească măsurile care afectează oamenii cinstiți

Câteva mii de sindicalişti s-au adunat miercuri, 29 octombrie 2025, în faţa Guvernului României pentru a protesta împotriva „problemelor sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii. Sindicatul Județean SANITAS Alba se află printre organizațiile participante, alături de angajaţi din sănătate, educaţie, domeniul silvic, poliţişti şi poliţişti locali.

Autocarele cu participanţi au început să sosească în Capitală încă din cursul dimineţii, liderii sindicali mizând pe o prezenţă cât mai mare. Protestatarii critică Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate aplicate doar „oamenilor cinstiţi” din România, subliniind că „de la ei nu au fost în stare să taie”: „Pentru noi doar austeritate. De la ei nu au fost în stare să taie. Toate măsurile luate de Guvernul Bolojan au atins toţi oamenii cinstiţi din această ţară”.

În timpul protestului, jandarmii bucureşteni au identificat mai mulţi bărbaţi care nu făceau parte din sindicate, având asupra lor briceaguri şi pancarte, intenţionând să participe la manifestaţie. Unul dintre aceştia a fost dus la Poliţie pentru continuarea cercetărilor, scrie stirileprotv.ro.

Revendicările protestatarilor includ creșterea salariului minim și a pensiilor, respectarea drepturilor legale și contractuale ale salariaților, reluarea negocierilor colective și încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Național, corectarea taxelor prin modificarea OUG 79/2017, protejarea locurilor de muncă și continuarea investițiilor în economie. Liderii sindicali cer, de asemenea, punerea în plată a sentințelor judecătorești, aplicarea legii salarizării, acordarea sporurilor și deblocarea posturilor din sănătate și asistență socială.

În paralel cu protestul, miercuri are loc și şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) la Palatul Victoria, în cadrul căreia cel mai important punct de pe ordinea de zi este stabilirea salariului minim brut pe ţară, începând cu 1 ianuarie 2026.

