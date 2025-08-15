Rămâi conectat

FOTO | Sergent major Andreia Todașcă, om de bază la compartimentul Achiziții al Colegiului Militar din Alba Iulia: „Este un loc în care simt că aparțin unei comunități”

acum 8 minute

Sergent major Andreia Todașcă, om de bază la compartimentul Achiziții al Colegiului Militar din Alba Iulia

Sergent major Andreia Todașcă a pășit cu curaj și încredere, la vârsta adolescenței, pe drumul carierei militare, urmând cursurile Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I” Pitești, arma Sprijin logistic.

La absolvire, în anul 2021, a fost repartizată la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Începutul carierei a reprezentat o provocare. Aveam vârsta apropiată de cea a elevilor colegiului militar și făceam primii pași într-un mediu complet nou, cu reguli, așteptări și responsabilități. Am privit această provocare ca pe o oportunitate de autocunoaștere și dezvoltare. Am învățat să am încredere în mine, în aptitudinile și experiența dobândite în școală, să lucrez eficient în echipă și să mă mobilizez pentru a face față provocărilor”, rememorează Andreia Todașcă.

În prezent îmi desfășoară activitatea în cadrul compartimentului Achiziții, care joacă un rol important în buna funcționare a instituției.

„Activitatea în cadrul acestui departament presupune o bună gestionare a procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor necesare colegiului, comunicarea și colaborarea eficientă cu celelalte departamente și respectarea unor termene limită.

Apreciez în mod deosebit mediul pozitiv în care lucrez și colectivul de colegi, aspecte importante care influențează felul în care ne simțim și ne desfășurăm activitatea. Pentru mine nu este un simplu loc de muncă, unde îmi îndeplinesc sarcinile zilnice, ci mai degrabă un loc în care simt că aparțin unei comunități, un spațiu în care pot crește și dezvolta, iar satisfacțiile profesionale și personale sunt valoroase”, spune sergent major Andreia Todașcă.

sursa: Forțele Aeriene Române

