7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari la Academia Forțelor Aeriene și Academia Forțelor Navale
Absolvenți ai Promoției 2025 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au ales să urmeze o carieră în Forțele Aeriene Române și Forțele Navale Române.
Citește și: PERFORMANȚĂ DE EXCEPȚIE: 17 elevi, absolvenți ai Colegiului Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, promoția 2025, își vor îndeplini visul de a deveni piloți
Șase absolvenți și trei absolvente au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene Române cu medii de repartiție cuprinse între 9,86 și 9,36, la specializările: Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive (patru absolvenți și o absolventă), Controlor trafic aerian (un absolvent și două absolvente) și Informații militare – Piloți UAV/UAS (un absolvent).
Un absolvent a fost admis la Academia Forțelor Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța la specializarea Navigation, Hydrography and Naval Equipement (program în limba engleză).
„Nota 10 obținută de către absolvenți la cele trei discipline ale testului, Matematică, Informatică și Fizică i-a adus aproape de obiectivele lor ambițioase. Pe parcursul anilor de liceu au înțeles că performanța nu se obține ușor, astfel că prin muncă, perseverență și cu sprijinul profesorilor dedicați și al celor apropiați, au ajuns la ceste rezultate deosebite.
Felicitări tuturor, continuați și pe viitor să învățați și să vă perfecționați în domeniul ales! Mult succes mai departe!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
