Rămâi conectat

Curier Județean

7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari la Academia Forțelor Aeriene și Academia Forțelor Navale

Lucian Daramus

Publicat

acum 28 de minute

în

De

7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari la academii militare

Absolvenți ai Promoției 2025 de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au ales să urmeze o carieră în Forțele Aeriene Române și Forțele Navale Române.

Citește și: PERFORMANȚĂ DE EXCEPȚIE: 17 elevi, absolvenți ai Colegiului Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, promoția 2025, își vor îndeplini visul de a deveni piloți

Festivalul Roman Apulum 2025

Șase absolvenți și trei absolvente au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene Române cu medii de repartiție cuprinse între 9,86 și 9,36, la specializările: Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive (patru absolvenți și o absolventă), Controlor trafic aerian (un absolvent și două absolvente) și Informații militare – Piloți UAV/UAS (un absolvent).

Un absolvent a fost admis la Academia Forțelor Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța la specializarea Navigation, Hydrography and Naval Equipement (program în limba engleză).

„Nota 10 obținută de către absolvenți la cele trei discipline ale testului, Matematică, Informatică și Fizică i-a adus aproape de obiectivele lor ambițioase. Pe parcursul anilor de liceu au înțeles că performanța nu se obține ușor, astfel că prin muncă, perseverență și cu sprijinul profesorilor dedicați și al celor apropiați, au ajuns la ceste rezultate deosebite.

Felicitări tuturor, continuați și pe viitor să învățați și să vă perfecționați în domeniul ales! Mult succes mai departe!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia și localitățile apropiate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 august 2025

De

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport în ziua Sărbătorii de Sfânta Maria. Vineri, 15 august 2025, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în valoare de peste 2,5 milioane de lei

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

14 august 2025

De

Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în curs Spitalul Municipal Aiud a lansat, în 7 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al unității medicale.  Valoarea totală estimată a achiziției este de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. Intervin mai multe echipaje de pompieri

Publicat

acum 10 ore

în

14 august 2025

De

Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri Pompierii ISU Alba intervin de urgență la un incendiu izbucnit în localitatea Poiana Ampoiului din județul Alba. Conform primelor date, focul se manifestă la o anexă gospodărească de tip șură. Incendiul se manifestă generalizat la o șură, pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Economistul Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein. Evident că nu va plăti nimeni această taxă

Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein....
Actualitateacum 3 ore

Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025: Ordinele de ministru sunt în consultare publică

Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025 Ministerul Educației a lansat, marți, 12 august în consultare...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade

14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37...
Ştirea zileiacum 14 ore

Raport dur al Departamentului de Stat al SUA: Anularea alegerilor prezidențiale din România, un precedent periculos și o restricție fără precedent asupra libertății de exprimare

Un raport sever al Departamentului de Stat al SUA provoacă un nou scandal mediatic în România. Conform acestuia, invalidarea alegerilor...

Curier Județean

Curier Județeanacum 28 de minute

7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari la Academia Forțelor Aeriene și Academia Forțelor Navale

7 absolvenți și 3 absolvente din Promoția 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia admiși cu medii foarte mari...
Curier Județeanacum 2 ore

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba Iulia și localitățile apropiate

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP în ziua de 15 august 2025, praznicul Adormirii Maicii Domnului, în Zona Metropolitană Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice

Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica

Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români

14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea