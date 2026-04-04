FOTO | Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia pregătiți cum se cuvine de Sărbătorile Pascale 2026 de două hairstyliste din oraș

Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia pregătiți cum se cuvine de Sărbătorile Pascale 2026 de două hairstyliste din oraș

Tradiția bunătății „fără motiv”, ​în prag de Florii și cu gândul la Lumina Paștelui, a continuat și în 2026 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia. 

„Există momente când timpul stă în loc, ancorat în gesturi de bunătate. Când sufletele se pregătesc pentru Lumină și liniște, într-un gest de solidaritate devenit deja tradiție, două stiliste din Alba Iulia, Mirela Molnar și Adina Pașca, și-au unit forțele pentru a aduce un strop de bucurie și încredere seniorilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia. Cele două doamne au ales să dăruiască ceea ce au ele mai de preț: talentul și timpul lor.

Demersul lor nu este un eveniment singular, ci face parte dintr-un angajament pe termen lung de a fi alături de bunici.

Într-o perioadă în care totul are un cost, generozitatea acestor două coafeze ne reamintește că umanitatea este gratuită. Prin gestul lor, seniorii noștri vor întâmpina Învierea Domnului cu chipuri luminoase și inimi mai senine.

​Este un exemplu de „Acasă” creat prin dăruire, o lecție despre cum putem deveni o mică rază de lumină pentru cei de lângă noi. Mulțumim acestor doamne pentru că ne învață că Paștele înseamnă, înainte de toate, iubire pusă în practică și, în esență, să fii lumină pentru celălalt!”, au transmis reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia.

Curier Județean

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”. „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

5 aprilie 2026

De

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

Citește mai mult