FOTO | Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia pregătiți cum se cuvine de Sărbătorile Pascale 2026 de două hairstyliste din oraș
Tradiția bunătății „fără motiv”, în prag de Florii și cu gândul la Lumina Paștelui, a continuat și în 2026 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia.
„Există momente când timpul stă în loc, ancorat în gesturi de bunătate. Când sufletele se pregătesc pentru Lumină și liniște, într-un gest de solidaritate devenit deja tradiție, două stiliste din Alba Iulia, Mirela Molnar și Adina Pașca, și-au unit forțele pentru a aduce un strop de bucurie și încredere seniorilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia. Cele două doamne au ales să dăruiască ceea ce au ele mai de preț: talentul și timpul lor.
Demersul lor nu este un eveniment singular, ci face parte dintr-un angajament pe termen lung de a fi alături de bunici.
Într-o perioadă în care totul are un cost, generozitatea acestor două coafeze ne reamintește că umanitatea este gratuită. Prin gestul lor, seniorii noștri vor întâmpina Învierea Domnului cu chipuri luminoase și inimi mai senine.
Este un exemplu de „Acasă” creat prin dăruire, o lecție despre cum putem deveni o mică rază de lumină pentru cei de lângă noi. Mulțumim acestor doamne pentru că ne învață că Paștele înseamnă, înainte de toate, iubire pusă în practică și, în esență, să fii lumină pentru celălalt!”, au transmis reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia.
