FOTO | Ședință de Consiliu Județean organizată în aeroport: „Am vrut ca fiecare consilier județean să vadă, la fața locului, rezultatele unei investiții realizate în doar 11 luni”

Ședință de Consiliu Județean organizată în aeroport: „Am vrut ca fiecare consilier județean să vadă, la fața locului, rezultatele unei investiții realizate în doar 11 luni”

Ședința ordinară din februarie 2026 a Consiliului Județean Sibiu a fost organizată la Aeroportul Internațional Sibiu.

„Am dorit ca ședința lunară a Consiliului Județean Sibiu să aibă loc astăzi la Aeroportul Internațional Sibiu, nu la sediul instituției. Am vrut ca fiecare consilier județean să vadă, la fața locului, rezultatele unei investiții realizate în doar 11 luni.

Din fonduri nerambursabile, terminalul de pasageri a fost triplat, iar echipamentele moderne de securitate, unele în premieră în România, instalate. Asta confirmă că investițiile europene bine gestionate aduc schimbările dorite de sibieni.

Sunt mândră de acest pas înainte pentru județul nostru și de echipa care a făcut posibil acest proiect.

Sibiul merită astfel de investiții. Și merită să fim mândri de ele!”, a precizat președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI