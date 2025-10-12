FOTO | Sebeș a marcat Ziua Persoanelor Vârstnice cu recitaluri și dansuri populare. 72 de cupluri au fost sărbătorite pentru jumătate de secol de căsnicie

La Sebeș, 1.100 de seniori au participat la evenimentul de socializare organizat de municipalitate pentru Ziua Vârstnicului

Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, municipalitatea din Sebeș a organizat, în zilele de 6 și 7 octombrie 2025, evenimente de socializare la care au participat nu mai puțin de 1.100 de seniori din Sebeș.

Programul artistic pregătit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a inclus o mică expoziție de tablouri cu care au fost întâmpinați sărbătoriții, recitaluri de muzică ușoară și de folclor, toate reunite sub genericul „O crizantemă pentru vârsta a treia”. Invitata specială a serii a fost Mirabela Dauer, una din cele mai apreciate interprete de muzică ușoară din România, o artistă cu o carieră bogată și un exemplu de longevitate și de implicare în viața publică.

Au susținut, de asemenea, recitaluri: Teodora Neagu Greavu, o artistă care la vârsta senectuții și-a împlinit visul de a înregistra muzică populară culeasă cu drag și înțelepciune din zona Sebeșului, Ancuța Stănuș, acompaniată de Ghiță Albu și Adrian Albu, alături de ansamblul de dansuri populare „Vințana”, iar Adrian Orlea, cunoscutul muzician din Sibiu, ne-a reamintit cele mai frumoase șlagăre românești și internaționale, precum și romanțele atât de îndrăgite de seniori.

Nu a lipsit Fanfara din Petrești, invitată la momentul special al tortului aniversar.

„La Sebeș, organizăm cu mare drag acest eveniment, pentru a ne sărbători seniorii și pentru a le transmite un mesaj de recunoștință din partea comunității locale. Fiecare întâlnire este primită cu mare bucurie și iată că în acest an s-au strâns împreună peste o mie de persoane!

Seniorii Sebeșului sunt o sursă de energie și de voie bună! Pentru mine s-au dovedit a fi buni sfătuitori în a găsi soluțiile potrivite pentru anumite probleme ale orașului. Eu cred că este foarte important să conștientizăm rolul și importanța seniorilor în comunitate, dar și nevoia lor de a beneficia de o viață activă, de a rămâne utili societății. La mulți ani, cu sănătate, dragi seniori ai Sebeșului!” a transmis Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș.

Vă reamintim că Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an în data de 1 octombrie, din 1991. Această dată a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în baza Rezoluției nr. 45/106. La nivel internațional, se dorește creșterea nivelului de conștientizare și de empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia.

Evenimentul de la Sebeș a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Direcția Generală de Asistență Socială Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Înscrierile s-au efectuat la biblioteca municipală, în baza unor anunțuri publice.

La eveniment au participat bunicii găzduiți de Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș, au fost invitate și cele 72 de cupluri din Sebeș care au fost premiate în acest an pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, seniorii care activează în centrele de zi ale serviciilor sociale locale, membrii Asociației Pensionarilor din Sebeș, alături de toți pensionarii care au ales să răspundă invitației publice care le-a fost adresată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI