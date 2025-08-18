29 august 2025 | „Nunta de aur” la Sebeș: Seniorii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, sărbătoriți în cadrul unui eveniment care cuprinde și un recital al lui Gheorghe Gheorghiu și Cooperativa 9

29 august 2025 | „Nunta de aur” la Sebeș: Seniorii care împlinesc 50 de ani de căsătorie, sărbătoriți în cadrul unui eveniment special

Vineri, 29 august 2025, la ora 19.00, în grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, va avea loc un eveniment special.

Este vorba de sărbătorirea seniorilor, în cadrul festivalului „Armonii în Sebeș”.

Va avea loc festivitatea de premiere a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie.

Este prevăzut și un concert cu parfum de nostalgie susținut de Gheorghe Gheorghiu și Cooperativa 9.

„Vă așteptăm, cu drag!

Intrarea este liberă, iar atmosfera în grădina muzeului nostru este minunată la ceas de înserare”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI