Foto | În Alba Iulia se lucrează la repararea trotuarelor de la intersecția străzii Nicolae Bălcescu cu Piața Consiliul Europei: ,,Disconfortul creat temporar va fi compensat de o zonă pietonală reabilitată”

În Alba Iulia se lucrează la repararea trotuarelor de la intersecția străzii Nicolae Bălcescu cu Piața Consiliul Europei: ,,Disconfortul creat temporar va fi compensat de o zonă pietonală reabilitată”

În această perioadă se lucrează la repararea trotuarelor de la intersecția străzii Nicolae Bălcescu cu Piața Consiliul Europei, transmite Primăria Alba Iulia, printr-o rețea publicată pe o rețea de socializare, joi, 8 octombrie 2026.

Administrația locală explică că disconfortul creat temporar din aceste zile urmează să fie compensat de o zonă pietonală reabilitată.

,,În aceste zile se lucrează și la repararea trotuarelor de la intersecția străzii Nicolae Bălcescu cu Piața Consiliul Europei, o zonă intens circulată din municipiu.

Disconfortul creat temporar va fi compensat de o zonă pietonală reabilitată. Mulțumim pentru sprijinul și înțelegerea acordate pe întreaga durată a lucrărilor.”, se arată în mesajul publicat de Primăria Alba Iulia.

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