FOTO | Scutul Pădurii în Sebeș: Amenzi de peste 7.000 de lei și zeci de autovehicule controlate. Câți metri cubi de material lemnos au fost confiscați

Scutul Pădurii în Sebeș: Amenzi de peste 7.000 de lei și zeci de autovehicule controlate. Câți metri cubi de material lemnos au fost confiscați

Zeci de persoane și autovehicule au fost verificate prin aplicația eDAC, miercuri, în cadrul unei ample razii în Sebeș, ieri, 17 iunie 2026, pentru prevenirea tăierilor ilegale de arbori.

În urma controalelor, forțele de ordine au confiscat cantitatea de 10,595 metri cubi de material lemnos și au aplicat amenzi de peste 7.600 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 iunie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiștii din municipiul Sebeș, au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 60 de verificări de persoane și peste 40 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 21 de abateri de natură contravențională, 17 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și 4 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.620 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 10,595 metri cubi de material lemnos.

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