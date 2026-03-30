FOTO | Scrisoare de mulțumire emoționantă, adresată Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Știu că este o meserie grea și solicitantă, dar apreciez efortul tuturor de a rezolva fiecare caz”

Scrisoare de mulțumire emoționantă, adresată Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Știu că este o meserie grea și solicitantă, dar apreciez efortul tuturor de a rezolva fiecare caz”

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a publicat astăzi, 30 martie 2026, un mesaj anonim de mulțumire adresat instituției.

Mai exact, persoana a scris mai multe rânduri în care laudă activitatea celor de la ,,Unitatea de Primiri Urgențe” pentru devotamentul, promptitudine și implicarea de care au dat dovadă atunci când acesta a mers cu fiica sa care nu se simțea bine la spital.

Mesajul integral publicat de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia este următorul:

,,Împărtășim cu dumneavoastră un mesaj de mulțumire primit din partea unui aparținător, adresat echipei Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și Unității de Primiri Urgențe. Astfel de gânduri ne motivează să continuăm activitatea cu responsabilitate și dedicare, în slujba pacienților noștri.

«Către, Directorul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Și Unitatea de Primiri Urgențe

Doresc să rămân în anonimat, deoarece nu contează cine sunt. Sunt cetățean al acestui oraș. M-am prezentat astăzi în secția de Primiri Urgențe deoarece fiica mea nu se simțea deloc bine, având simptome de vomă, dureri de cap și burtă, care au persistat mai bine de patru ore, până să ne prezentăm la UPU.

Vreau să mulțumesc pe această cale, echipei UPU, medicului de gardă, asistenților și celor de la registratură pentru devotament, promptitudine și implicare. Știu că este o meserie grea și solicitantă, dar apreciez efortul tuturor de a rezolva fiecare caz în cel mai scurt timp.

Vă mulțumesc tuturor. Multă sănătate și succes tuturor!»”, se arată într-un mesaj publicat de Spitalul Județean de Urgență Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI