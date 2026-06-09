FOTO | Școala din Câlnic intră în era eficienței energetice: Investiție de 9,4 milioane de lei. A fost lansată pentru modernizarea completă a clădirii
Școala din Câlnic intră în era eficienței energetice: Investiție de 9,4 milioane de lei. A fost lansată pentru modernizarea completă a clădirii
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12 iunie 2026 | Începe sezonul estival la baza de agrement Blaj. Tarife și program Sezonul estival 2026 la baza de agrement Blaj va începe oficial vineri, 12 iunie 2026, odată cu redeschiderea ştrandului pentru adulţi şi celor trei bazine pentru copii. Tarifele de acces la baza de agrement au rămas nemodificate. Un bilet/brăţară costă […]
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Curier Județean
FOTO | Școala din Câlnic intră în era eficienței energetice: Investiție de 9,4 milioane de lei. A fost lansată pentru modernizarea completă a clădirii
Școala din Câlnic intră în era eficienței energetice: Investiție de 9,4 milioane de lei. A fost lansată pentru modernizarea completă...
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