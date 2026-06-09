Curier Județean

FOTO | Școala din Câlnic intră în era eficienței energetice: Investiție de 9,4 milioane de lei. A fost lansată pentru modernizarea completă a clădirii

Ioana Oprean

Publicat

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ALBA FEST 2026

Școala din Câlnic intră în era eficienței energetice: Investiție de 9,4 milioane de lei. A fost lansată pentru modernizarea completă a clădirii

Comuna Câlnic face unul dintre cei mai importanți pași din ultimii ani în infrastructura educațională locală.

După obținerea unei finanțări europene în valoare de peste 9,4 milioane de lei, administrația locală a lansat procedura de achiziție pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Gimnaziale Câlnic, județul Alba”, investiție care promite transformarea radicală a unității de învățământ.

Potrivit documentațiilor aferente procedurii lansate luni, 8 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), achiziția viează atribuirea execuției lucrărilor prevăzute în proiect.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 3.909.338,75 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 30 iunie 2026.

Proiectul, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, urmărește reducerea consumului energetic, scăderea costurilor de funcționare și crearea unui mediu educațional modern, adaptat standardelor europene privind eficiența energetică și sustenabilitatea.

Conform documentației proiectului, școala va beneficia de lucrări complexe de reabilitare și modernizare. Sunt prevăzute izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei existente cu ferestre și uși eficiente energetic, modernizarea sistemului de iluminat prin instalarea de corpuri LED și montarea unui sistem fotovoltaic care va contribui la producerea energiei necesare consumului propriu.

De asemenea, vor fi reabilitate acoperișul și sistemul de evacuare a apelor pluviale, vor fi refăcute finisajele și trotuarele perimetrale, iar accesibilitatea clădirii va fi îmbunătățită prin instalarea unui lift destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 179 de elevi ai Școlii Gimnaziale Câlnic, însă efectele proiectului vor fi resimțite la nivelul întregii comunități. Pe lângă lucrările de infrastructură, proiectul include activități de informare și conștientizare privind dezvoltarea durabilă și utilizarea responsabilă a resurselor energetice, precum și programe de formare pentru personalul didactic.

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