FOTO: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, performanțe extraordinare la MLTSZ European Championship, în Ungaria!

Școala de dans Chirilă Alba Iulia, performanțe extraordinare la MLTSZ European Championship, în Ungaria

Reprezentanții Școlii de dans Chirilă Alba Iulia au realizat rezultate exxcelente în Ungaria, la MLTSZ European Championship, elevii antrenoarei Bianca Chirilă cucerind 17 medalii (13 medalii de aur, câte două medalii de argint și bronz), plus 5 premii speciale, la competiția disputată la Balaton!

„Aceștia suntem noi, 2 profesori si 23 de campioane europene, despre care credem cu tărie că orașul nostru ar trebui să fie mândru. După patru zile de foc, la propriu si figurat, Apulum Dance și Spirit Liber, cele două echipe de performanță, prin cele 17 coregrafii prezentate în concurs, au adus Școala de Dans Chirilă de tot atâtea ori pe podium. Succesul vine la pachet cu o muncă asiduă, o pregătire temeinică, consecventă, seriozitate, rigurozitate și ambiție, la care toți cei implicați am contribuit. La finalul celui de-al 22-lea an de activitate, vreau să le mulțumesc tuturor celor 23 de campioane, cu care relația interumană a depășit cu mult barierele profesor – elev, devenindu-mi fiice si prietene. M-ați făcut mândră, fericită și iubită si pentru asta voi continua să vă răsplătesc cum știu mai bine Le mulțumesc din suflet părinților pentru susținere si suport, mai ales celor 10 care ne-au însotit la Balaton, reprezentând cea mai minunată galerie (Cătălina si Emil Popescu, Diana si Gabi Andreica, Ioana si Dan Barbu, Ioana și Marius Hațegan, Dana Ilieș si Cristi Sunzuiană). Nu așteptăm covoare roșii sau „busturi”, vrem însă să știți, toți cei care citiți sau auziți despre noi, că Școala Chirilă, prima si totodată cea mai veche școală privată din județul Alba, se menține la același nivel de calitate profesională an de an obținând, prin totală implicare și seriozitate, zeci de premii în competitii naționale si europene. După o binemeritată vacanță, Școala Chirilă își va redeschide porțile, pe data de 2 septembrie. Până atunci, multă sănătate și o vară memorabilă, despre care să puteți povesti„, este mesajul transmis de Bianca Chirilă, antrenoarea fericită pentru rezultatele superbe obținute de elevele sale

