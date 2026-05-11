FOTO: Școala de Dans „Chirilă” Alba Iulia, clasări pe podium la Transilvania Dance Open | Alexa Chirilă – locul 3 și mențiune la solo

Dan HENEGAR

Publicat

acum 47 de minute

Printre cei aproximativ 1400 de participanți, s-au aflat și 11 sportive din Alba Iulia, 10 reprezentând Școala de Dans Chirilă, iar una, Alexa Chirilă, în calitate de elevă a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj Napoca.

În weekendul trecut, municipiul Cluj-Napoca a găzduit cea de-a IV-a ediție a Concursului Național de Dans Modern „Transilvania Dance Open". Printre cei aproximativ 1400 de participanți, s-au aflat și 11 sportive din Alba Iulia, 10 reprezentând Școala de Dans Chirilă, iar una, Alexa Chirilă, în calitate de elevă a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia" din Cluj Napoca.

După cum ne-au obișnuit, dansatoarele albaiuliene au reeditat succesul, obținând câte un loc întâi la fiecare dintre cele două coregrafii prezentate în concurs, fantezia Ancient Greek și musicalul Grease, ultimul fiind considerat una dintre cele mai bune coregrafii din concurs”, a transmis antrenoarea Bianca Chirilă.

De cealaltă parte, Alexa Chirilă a obținut la evoluțiile solo, un loc III și o mențiune, având o concurență acerba la secțiunea Adulți, profesioniști.

Această generație a reușit în ultimii ani să aibă performanțe deosebite și interpretări cu har. Arta dansului necesită mii de ore de pregătire, însă fără o bază de talent și prezența calităților motrice, nu prea ai cum sa atingi astfel de performanțe. Sunt mândră de ele și de reușitele mele profesionale, iar cu această ocazie, le felicit din nou”, a mai precizat Bianca Chirilă.

Sportivele clubului albaiulian vor mai participa în acest an școlar la trei competiții, ultima fiind Campionatele Europene de dans MLTSZ de la Balaton.

