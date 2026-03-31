FOTO | 13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia
13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia
Bilanț impresionat pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia la Sarajevo Inter Dance Fest 2026.
Colecția bogată de clasări fruntașe cuprinde 7 locuri I, 4 locuri II, 2 locuri III și un loc VI.
„Competiția de la Sarajevo nu a fost deloc ușoară. Peste 2.000 de participanți din Serbia, Croația, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și România s-au întrecut pe parcursul a 4 zile pline de concurs, desfășurat în doua săli în paralel. Însa oboseala și stresul, cu care, de altfel, suntem obișnuiți cu toții, nu ne-au îndepărtat de succes. Din contră, în cele 14 ore petrecute în sala de concurs, în cea de-a treia zi a competiției, noi am obținut cele mai multe premii”, a relatat instructorul Bianca Chirilă.
Spirit Liber (11 sportive) și Apulum Dance (10), cu două „împrumut” de la Spirit Liber, au reușit sa surclaseze echipe consacrate sau sportive foarte pregătite, la nivelul competiției solo, obținând următoarele premii:
*Apulum Dance: „Madness”, locul I; „Greek Godesses”, locul I; „Grease” – locul II
*Spirit Liber: „Country” – locul I; „Vikings” – locul I; „Spiders” – locul VI
*solo contemporan: Maria Andreica – locul I
*solo show dance: Maria Andreica – locul III
*solo: Miruna Barbu – locul I
*solo: Alessia Hategan – locul III
*solo: Lorena Sunzuiană – locul II
*solo: Teodora Moș – locul I
*solo contemporan: Szackacs Antonia – locul II
*solo acro: Szackacs Antonia – locul II.
„Felicit toate elevele mele, cu care mă mândresc, de altfel, la toate competițiile, dar si grupul de părinți care ne-au însoțit – cea mai tare galerie și gașcă „de călătorie”. Școala noastră nu prea are momente de respiro, cu excepția unei scurte vacanțe cu prilejul Sărbătorilor Pascale, deoarece ne pregătim intens pentru competiția la care vom fi gazde, mai precis a XIV- a ediție a Concursului National „Bucuria Dansului”, care se va desfășura la Alba Iulia în perioada 18-19 aprilie 2026”, a precizat Bianca Chirilă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
