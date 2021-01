FOTO| Șapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni: Slujbă religioasă și pachete împărțite de Romanița Iovan și fiul ei la locul tragediei

La șapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni, pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion au fost comemorați printr-o slujbă religioasă și pachete împărțite de Romanița Iovan și fiul ei la locul tragediei.

Your browser does not support the video tag.

Pe 20 ianuarie se împlinesc şapte ani de la accidentul aviatic din Apuseni în care au pierit Adrian Iovan şi studenta Aura Ion, în vârstă de numai 23 de ani. Ca în fiecare an, Romaniţa Iovan îl comemorează pe regretatul ei soţ, la locul accidentului.

Şi în 2021, Romaniţa Iovan a urcat împreună cu fiul ei Albert şi cu mai mulţi prieteni pe masivul Petreasa din Apuseni, la locul accidentului din 2014. Au fost comemoraţi atât pilotul Adrian Iovan, cât şi Aura Ion, victime ale tragediei din ianuarie 2014.

Creatoarea de modă a pregătit pachete şi anul acesta, în ciuda pandemiei de coronavirus.

”Suntem în plină pandemie, aşa că şi pomana în memoria lui Adrian trebuie să ţină cont de reguli. Chiar dacă vom fi pe munte, în aer liber, cu toţii vom merge cu mască, pentru a ne proteja pe cât de bine posibil. În anii trecuţi, după slujbă, sătenii erau invitaţi la masă într-un loc închis, însă anul acesta nu vom mai proceda aşa.

Vom împărţi pachetele sus pe munte, chiar la locul tragediei, după oficierea slujbei. Apoi, vom merge la izvorul din zonă, cel care poartă numele Adrian Iovan, iar cine va dori va putea desface să mănânce acolo, un mic picnic pe zăpadă. Tradiţia spune că trebuie să împărţim haine la pomana de şapte ani, unui bărbat. Ne-am gândit că cel mai bine ar fi să dăm unei întregi familii, nu doar bărbatului, aşa că vor primi haine şi soţia şi copiii celui ales”, a declarat Romaniţa Iovan, a sus Romaniţa Iovan înainte de evenimentul de comemorare ce a avut loc duminică, 18 ianuarie 2021.

Accidentul aviatic a avut loc în 20 ianuarie 2014, când un avion YR-BNP care executa o cursă umanitară, a aterizat forţat într-o zonă împădurită din Apuseni. Avionul era pilotat de Adrian Iovan, iar Răzvan Petrescu era copilot. Aeronava transporta o echipă de cinci cadre medicale de la Bucureşti la Oradea.

În accident au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul ”Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor. Echipa medicală din avion mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.

Epava avionului şi victimele au fost găsite de trei localnici, după căutări care au durat aproximativ cinci ore şi la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, poliţişti, salvamontişti, angajaţi ai Parcului Naţional Munţii Apuseni şi localnici. În august 2018, procurorii militari din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au clasat dosarul accidentului aviatic din Apuseni. Ancheta a vizat modul de intervenţie al instituţiilor specializate pentru găsirea aeronavei şi salvarea oamenilor.